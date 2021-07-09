先達地舖月租16萬 低高峰近五成

【明報專訊】政府派發電子消費券，帶動不少零售商戶再度活躍租用商舖吸客。昔日手機交易集中地旺角先達廣場，一個已丟空逾一年的地舖，獲手表店以月租16萬元承租，較2015年高峰時月租30.5萬元，低14.5萬元或48%。市場消息指出，該商舖為先達廣場地下20至21號，面積約750方呎，2015年曾獲大型連鎖電器店豐澤，當時月租達30.5萬元、呎租407元，豐澤2019年約滿後離場。
豐澤2015年曾逾30萬承租
豐澤離場後，舖位一直招租，但乏人問津，期間短租予手袋店。去年初爆發疫情後，重創零售業，手袋店亦未有續租；至去年6年起，業主以月租25萬元招租，至去年下半年爆發第四波疫情後，業主曾一度劈價至13萬元。隨着今年零售業回暖，業主終在近日以16萬元租出，呎租約213元。
另市場消息指出，灣仔春園街1至11號地下2B及2C商舖，面積約1500方呎，原業主早前以1.18億元放售，近日獲買家以逾8000萬元洽購至尾聲，若落實成交，成交價較原叫價低3800萬元或32%，呎價約5.33萬元。商舖現由南記粉麵以約20萬元承租，以洽購價逾8000萬元計，租金回報逾3厘。原業主1994年以2481萬元購入上述兩舖，若以洽購價易手，帳面將獲利5519萬元或2.2倍。
灣仔春園街地舖 傳劈價三成洽購
此外，堅尼地城厚和街28至30號地下E號舖，面積550方呎，以近2000萬元連租約易手，呎價約3.64萬元。商舖現租予食店，月租4.8萬元，租金回報約2.9厘。原業主2012年3月以1350萬元購入，帳面獲利650萬元或48%。