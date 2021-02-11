21 BORRETT高層4房逾2億沽 實呎破9萬

一手市場昨沽16伙

資料顯示，21 BORRETT ROAD第1期本月已售出2伙，2伙同屬逾億元成交，共涉3.9億元。受惠港鐵屯馬線通車，恒地（0012）啟德THE HENLEY I，昨日單日售出3伙，吸金逾2292萬元，其中一個成交單位為低座C座6樓G室，實用面積208方呎開放式戶，成交價613.97萬元，實呎29,518元。另同系北角君豪峰亦售出一伙，為36樓E室，實用面積300方呎，為1房海景戶，成交價915.84萬元，實呎30,528元。

珺瓏灣1期下周一推16伙招標

萬科香港旗下屯門掃管笏上源，昨日以招標形式售出1幢洋房，此為8號洋房，實用面積2734方呎，4房連4套房及儲物室間隔，附設718方呎花園及500方呎天台，成交價4919.9萬元，實呎17,995元。另同位於掃管笏、恒大（3333）旗下的恆大‧珺瓏灣1期，昨日上載全新銷售安排，將以於下周一起（7月12日）以招標形式推出16伙，實用面積790至798方呎，屬3房連套房及儲物室間隔，單位額外配置嵌入式衣櫃及酒櫃，預計有關成交價可望創新高。

維港1號次輪收2800票 超額近9倍

此外，中海外（0688）上周六開紅盤的啟德維港1號，將於明日進行次輪銷售，共286伙，大部分屬中高層單位及較優質景觀單位，項目已於昨日截認登記，累收近2800票（料主要為首輪向隅客，即所謂「復活票」），超額認購逾8.7倍。