前亞姐曹央雲沽紅莓閣 實呎逾7萬破頂

持貨15年帳賺1.73億

曹央雲除曾參選亞姐外，亦曾在1992年參加亞洲電視奧運小姐選舉，亦於1995年代表香港參加世界亞裔小姐，贏得冠軍、最上鏡小姐及民族服裝獎。其後曹氏淡出娛樂圈，並屢次投資物業，據悉早年曾購入匯景花園及東港城等大型屋苑單位，其後轉戰豪宅市場，並曾在加列山道購地建獨立屋。

沈旭暉近1500萬 沽倚龍山莊複式戶

此外，市場消息亦稱，曾任教香港中文大學及香港教育大學的國際關係學者沈旭暉，最新以約1495萬元售出大埔倚龍山莊29座一個複式戶，單位實用面積1551方呎，連439方呎花園，實呎約9639元，3房間隔，據悉單位原以1600萬元放售，經議價後終減105萬元售出，減幅約7%。資料顯示，沈旭暉與相關人士早於2009年以933萬元購入該單位，現帳面獲利562萬元或約六成。

莫樹聯斥資5940萬 「首置」入市地利根德閣

除沽貨外，亦有名人在旺市下入市，土地註冊處顯示，中半山地利根德閣2座中層A室，實用面積2330方呎，3房連套房間隔，上月以5940萬元連1個車位沽出，實呎25,494元。買家為MOK SHIU LUEN JOHNNY，以「首置」名義入市，並與資深大律師莫樹聯的姓名相同，料為同一人。原業主2006年以2300萬元購入物業，持貨約15年，帳面獲利3640萬元或約1.6倍離場。

高雲臺3房1938萬沽 6年升三成

港島西半山亦錄成交，利嘉閣助理分區董事鄧惠源表示，西半山高雲臺高層H室，實用面積約802方呎，3房套間隔，擁全海景，近日以1938萬元沽出，實呎24,165元。原業主於2015年以1500萬元購入上述單位，持貨約6年，帳面賺約438萬元或約29%。