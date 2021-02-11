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二手私宅均價破900萬 歷來最高 上半年2001萬至5000萬涉破千宗 大升逾五成

【明報專訊】今年上半年樓市升勢凌厲，即使新冠疫情反覆，但二手破頂成交卻持續湧現。利嘉閣地產根據土地註冊處最新數據統計指，上半年二手私宅買賣登記價量齊升，其中2001萬至5000萬元私宅表現最突出，買賣登記宗數涉破千宗，較去年下半年大升52%，令平均每宗買賣登記金額首次突破900萬元大關，達907.13萬元，創出歷史新高。

明報記者 歐陽慧恩

資料顯示，上半年二手私宅平均買賣登記金額已連升兩個「半年度」，較去年下半年885.98萬元升2.4%。如按區域劃分，港島區上半年均價為1326.97萬元，九龍區為910.97萬元，至於新界區為750.55萬元。除樓價介乎2001萬至5000萬元的單位登記量顯著上升外，1001萬至2000萬元之間的單位亦錄4303宗，半年增49%。

康城二手宗數半年大升近倍

綜觀整體成交量，上半年錄得29,071宗二手私宅買賣登記，比去年下半年21,818宗，升7253宗或約33%，創出17個「半年度」新高；總成交金額2637.13億元，較去年下半年1933.02億元升約36%，為1997年上半年後歷來次高。

另外，日出康城錄得413宗二手買賣登記，比去年下半年209宗多約98%，成為全港屋苑升幅之冠。利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，下半年不少大型新盤將相繼推出，有機會分薄二手客源，登記量或較上半年放緩約10%，但仍料可錄逾2.6萬宗登記，達9年來高水平。

踏入下半年後，市場氣氛未見冷卻，元朗本月首周已錄44宗二手成交。中原副區域營業經理王勤學表示，尚悅7座高層F室，實用面積446方呎，2房間隔，以658萬元成交，實呎14,753元，追平屋苑分層標準2房單位2018年6月的最高紀錄。原業主2014年以473.7萬元買入單位，帳面獲利184.3萬元或39%。

尚悅2房658萬平屋苑同類紀錄

另外，利嘉閣首席聯席董事楊震霆表示，馬鞍山新港城5期海濤居3座高層A室，實用面積654方呎，3房套間隔，外望海景，新近以1198萬元沽，實呎18,318元，創屋苑3房同類成交價及呎價新高。業主2014年以約730.8萬元購入，帳面升約467.2萬元或約64%。

迎海破頂價沽 額印鬆綁僅平手離場

同區迎海亦現新高成交，屋苑一期5座高層A室，實用面積496方呎，2房連儲物室間隔，望園景，單位因有租客居住而未能安排睇樓，但仍獲用家以905萬元承接，實呎18,246元，成交價及呎價均創屋苑同類新高。原業主2018年6月以約860萬元購入上址，單位剛過SSD額印期，帳面升約45萬元或約5.2%，但連使費計後料業主僅平手離場。

資料顯示，屋苑同類內園2房單位對上紀錄為上月下旬，由23座高層D室以885萬元成交價所創下，該單位實用面積496方呎，實呎17,842元，是次紀錄比舊紀錄升約2%。

相關字詞﹕陳海潮 尚悅 新港城 迎海 成交價新高 樓市走勢 樓價破頂 二手破頂 二手成交 土地註冊處

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