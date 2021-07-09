港人5招申星永居 兼享房屋教育優惠

新加坡教育制度與香港相似，4至6歲兒童入讀幼稚園，7至17歲兒童入讀中小學，16至17歲可以選擇初級學院、高級中學、理工學院或工藝教育學院等，再升讀大學。不過當中又會有輕微差別，例如小一至小四是奠定基礎階段，主要着重語文及數學基礎，八成授課內容為英語、母語及數學，其餘兩成為美術、體育及音樂課程；小五至小六則為定向階段，當中會挑選語言能力較弱的學生再修讀基礎語言課程。

星教育非免費 五成人住組屋

小學畢業後，香港學生一般會接受6年中學教育，相反，新加坡小六學生將要接受小學畢業考試（PSLE），以決定中學修讀年期，當中分為4年的特快課程及5年普通課程，完成後可以報讀技藝學院、商學院、大學先修班中心或專科學校等，再升讀大學。

新加坡並非實施免費教育，會因應不同學級及是否該國學生收取不同學費，以大學課程為例，該國學生每年學費由5650至1.62萬新加坡元不等。

雖然新加坡沒有提供免費教育，但當地在職人士每月收入遠高於香港。根據最新調查數據顯示，今年1月，新加坡人平均每月收入為5783新加坡元（約3.32萬港元），扣除公積金供款後，平均月入中位數為4563新加坡元（約2.62萬港元），遠高於香港每月1.9萬元入息中位數。

新加坡有超過五成人口居住在組屋，如果父母希望帶同子女前往當地，令他們接受良好教育與房屋政策，可以透過5種方法獲得永久居留權。

1. 海外藝術人才計劃

第一是海外藝術人才計劃（Foreign Artistic Talent Scheme），主要招募各個領域的藝術人才前往當地定居生活，適用範圍主要是包括音樂、舞蹈、文學藝術、視覺藝術等。申請人通過新加坡國家藝術理事會評估就可獲得永居身分。

2. 全球商業投資者計劃

第二是全球商業投資者計劃（GIP），申請人須擁有3年或以上商業經驗，在公司持股比例不少於30%、擁有成功的創業背景及公司有合理的利潤。此外申請人需投資逾250萬新加坡元（逾1440萬港元）創立公司或擴充現有生意，投資年期為5年。

3. 新加坡創業准證

第三是新加坡創業准證（EntrePass），創業人士需在當地註冊一家公司，並以企業家、創新者或投資者身分申請，持有公司至少30%股份及公司必須是註冊時間不足6個月的新公司。但要留意，一些業務範疇並不符合申請的資格，如咖啡店、中藥、就業機構和風水。新加坡創業准證的門檻較低，只需要5萬新加坡元以上（逾29萬港元）即可。若要替家人申請家屬附證，如帶同配偶及21歲以下未婚子女，要求至少聘用一名新加坡管理層人員或3名新加坡全職員工，年度業務支出總額為10萬新加坡元；若帶同父母，則要求至少聘用兩名新加坡管理層人員或6名新加坡全職員工，年度業務支出總額為20萬新加坡元。

4. 個性化就業准證

第四是個性化就業准證（Personalised Employment Pass），簡單而言是工作簽證，只要申請人能證明是高技術專業人才，能在新加坡獲得較高的收入，即使未獲僱主聘請亦可取得簽證。

5. 僱主擔保移民

第五是僱主擔保（Employment Pass/Special Pass），要求申請人在新加坡找到僱主及擔保申請人。據昔日數據顯示，新加坡僱主擔保一般為外國中級技術水準僱員（Special Pass）及高管或是專業職業僱員（Employment Pass）。Special Pass申請人每月薪金要求至少2500新加坡元（約1.44萬港元）、Employment Pass每月薪金要求為至少4500新加坡元（約2.59萬港元）。

入籍須符3條件

要留意，以上方法僅可取得永久居留權，若要入籍成為當地公民，須滿足以下部分條件：（一）年滿21歲或以上，並持有新加坡永久居留權至少兩年；（二）持有新加坡永久居留權的留學生，在當地居住滿三年（當中至少一年為永久居民）並通過一項新加坡國家級考試；（三）與新加坡公民結婚兩年或以上，並持有新加坡永久居留權至少兩年等，即可向新加坡移民局申請，當局會以申請人對經濟貢獻、資格、年齡、家庭狀况和居住時間作評估，並不保證申請成功，處理時間一般為6至12個月。

[黃清瑤 海外置業錦囊]