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劉思明：大巿扭跌勢 還看騰訊表現

【明報專訊】恒指昨日跌807點，收報27,153點，成交金額2,053億元。恒指破位而下跌至近月新低，主要受到科技股拖累。不過，中國的新經濟、增長股表現不差，深圳創業板指周三反彈3.6%後再漲，新能源寧德時代、億緯或芯片概念股昨日向好。恒指或科技要扭轉劣勢，很大程度要視乎互聯網平台股表現，騰訊（0700）走勢料有啟示。

恒指昨跌穿5月13日低位27,718點（收市計），昨天較5月13日收市跌565點，其間藍籌股匯控（0005）、騰訊、阿里巴巴（9988）、平保（2318）、阿里健康（0241）拖累恒指主力，合共累恒指跌約670點，抵消藥明生物（2269）、舜宇（2382）、港交所（0388）、吉利（0175）、安踏（2020）為恒指貢獻620點升幅。

騰訊比恒指率先出現向下突破

此外，恒生科技指數昨跌近4%，但近月來成分股表現參差，特別是硬件及軟件方面，前者明顯較後者為佳，電子產品部件股瑞聲（2018）、舜宇近3個月累升兩成至三成，相比新東方在線（1797）、快手（1024）累跌四五成。若然軟件、互聯網平台股能好轉，有望為恒指及恒科技帶來支持。

互聯網平台龍頭騰訊，比恒指率先出現向下突破，較早前已曾經跌穿5月低位，之後反彈，受制於20天線回落，周一再創低位，並且持續下滑。前周已表示，騰訊反彈若未能收復20天線將尋底下試500至565元區間。騰訊昨跌3.74%，收報528元。

騰訊2017、18年的遊戲屢遭內地官方炮轟荼毒少年兒童，並受到嚴厲監管如暫停辦理遊戲版號。公司為配合政策推出強健康遊戲系統，並持續進行強化，早前推出「零點巡航」功能，對晚上遊戲時間過長玩家，進行人臉識別，避免未成年者冒充成年人玩遊戲。現時騰訊主營來看網絡遊戲的增值服務業務面對監管風險已大減。

騰訊另一重點業務──網絡廣告業務，市場競爭相當激烈，面對的監管風險較低，較受關注是快速增長及具潛力的金融科技及企業服務業務，不確性增加。

騰訊去年第二大收入來源金融科技及企業服務業務，佔整體接近三成。金融科技服務收入主要包括來自支付、理財服務及其他金融科技服務的佣金，以及提供雲服務收入。人行副行長范一飛於國務院政策例行吹風會指出，壟斷現象不僅存在於螞蟻集團，並會將對螞蟻集團採取的措施推行到其他支付服務市場主體。騰訊小程序及微信支付都受到關注。

騰訊440至484元估值吸引

此外，內地加強互聯網平台監管，打擊市場壟斷地位，加劇市場競爭，將大大提高成本，加上政策風險上升，令到科技股的估值打折扣。不過，騰訊營運作風相對穩健，多以投資不同科技行業以補充業務不足，避免資本無序擴張，或燒錢搶佔市場等問題，加上具備面對監管加強下持續發展的經驗，估值受到擠壓較低。近年來包括2018年，騰訊預測市盈率跌至27.5倍都有支持回升，除了去年面對疫情突襲，預測市盈率曾跌至25倍。

目前該股預測市盈率約30倍，若盈測沒大變，股價跌至440至484元，相對市盈率25至27.5倍，估值將相當吸引。

劉思明

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