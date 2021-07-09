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經濟
2021年7月9日星期五
技術取勝
投資策略
恒指重挫807點逼近牛熊線 連跌8日蒸發2135點 5年半最長跌浪
人行：對螞蟻措施 其他支付主體也推
惠峰國際：中資暫停赴美上市
內地餐飲股全線跌
聯交所促壹傳媒交評估或影響上市地位
朗詩綠色生活康諾亞掛牌 逆市報捷
匯豐唱好港鐵 基本利潤料倍增 中港運輸業務好轉 本港租務廣告收益回穩
港交所中國業務諮詢委員會 史美倫任主席
牛奶公司：自家品牌可以又平又靚
國泰傳換CEO 林紹波接替鄧健榮
港視6月日均訂單按年增22.5%
八達通領消費券三大優勢
財庫局：逾370企業供2800灣區職位予青年
受惠新疆棉風波 安踏次季零售額升逾35%
再通脹平倉 美債息急跌 10年期債孳息低見1.25厘
白宮研改組聯儲局高層 正考慮鮑威爾去留
寶馬福士違反壟斷法遭罰80億
劉思明：大巿扭跌勢 還看騰訊表現
張宗永：融資豈能單靠內循環
技術取勝：和電香港1.55元有承接
盧駿匡：恒指下周有望反彈 初步阻力28240點
《明報》首屆卓越財經大獎 17金融機構獲表揚
劉思明：政策市波動 綠色能源看俏
周顯：滴滴大鑊過維他奶
譚新強：中國未能講好自己非常好的故事
湯文亮：沒接種疫苗 沒發言權
港人5招申星永居 兼享房屋教育優惠
星洲組屋規劃完善 可擁99年
盧楚仁：阿聯酋純粹扭計 和氣收埸機會大
二手私宅均價破900萬 歷來最高 上半年2001萬至5000萬涉破千宗 大升逾五成
前亞姐曹央雲沽紅莓閣 實呎逾7萬破頂
21 BORRETT高層4房逾2億沽 實呎破9萬
先達地舖月租16萬 低高峰近五成
恒地耀東街項目今強拍 底價5.24億
技術取勝：和電香港1.55元有承接
【明報專訊】申洲中線或下試157元（圖）
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