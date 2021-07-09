寶馬福士違反壟斷法遭罰80億

戴姆勒向歐盟委員會揭發事件

歐盟委員會稱，寶馬、福士（包括旗下的奧迪和保時捷）及戴姆勒曾定期舉行技術會議，商討選擇性催化還原（SCR）技術的發展。該技術通過將尿素（也稱為AdBlue）注入汽車廢氣，以消除柴油乘用車排放的有害氮氧化物（NOx）。不過這些車廠一直以來透過會議，協調不會以相關技術互相競爭。

歐盟委員會執行副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，這些車廠擁有減少有害氣體排放的技術，它們的技術可使減排幅度比歐盟法律的要求還要高，不過它們為避免競爭，沒有發揮這項技術的全部潛力。維斯塔格稱，今次決定是關於合法的技術合作如何誤入歧途，歐盟委員會不容許企業串謀，這在歐盟反壟斷法規下是非法的。這次判罰與福士被揭在柴油車安裝軟件，操縱廢氣排放數據的「柴油門」（Dieselgate）醜聞無關。

（綜合報道）

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