經濟
國際金融

寶馬福士違反壟斷法遭罰80億

【明報專訊】歐盟委員會公布，德國汽車製造商寶馬（BMW）和福士（Volkswagen）因串謀限制潔淨排放技術廣泛使用，違反歐盟反壟斷法規，合共被罰款8.75億歐元（約80.6億港元）。福士將要支付約5.02億歐元，寶馬則要支付近3.73億歐元，戴姆勒（Daimler）因向歐盟委員會揭發合謀事件而沒有被罰款。不過這些車廠仍可能面臨來自客戶的索償訴訟。

戴姆勒向歐盟委員會揭發事件

歐盟委員會稱，寶馬、福士（包括旗下的奧迪和保時捷）及戴姆勒曾定期舉行技術會議，商討選擇性催化還原（SCR）技術的發展。該技術通過將尿素（也稱為AdBlue）注入汽車廢氣，以消除柴油乘用車排放的有害氮氧化物（NOx）。不過這些車廠一直以來透過會議，協調不會以相關技術互相競爭。

歐盟委員會執行副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，這些車廠擁有減少有害氣體排放的技術，它們的技術可使減排幅度比歐盟法律的要求還要高，不過它們為避免競爭，沒有發揮這項技術的全部潛力。維斯塔格稱，今次決定是關於合法的技術合作如何誤入歧途，歐盟委員會不容許企業串謀，這在歐盟反壟斷法規下是非法的。這次判罰與福士被揭在柴油車安裝軟件，操縱廢氣排放數據的「柴油門」（Dieselgate）醜聞無關。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒指重挫807點逼近牛熊線 連跌8日蒸發2135點 5年半最長跌浪
恒指重挫807點逼近牛熊線 連跌8日蒸發2135點 5年半最長跌浪
人行：對螞蟻措施 其他支付主體也推
人行：對螞蟻措施 其他支付主體也推
惠峰國際：中資暫停赴美上市
惠峰國際：中資暫停赴美上市
內地餐飲股全線跌
內地餐飲股全線跌
聯交所促壹傳媒交評估或影響上市地位
聯交所促壹傳媒交評估或影響上市地位
朗詩綠色生活康諾亞掛牌 逆市報捷
朗詩綠色生活康諾亞掛牌 逆市報捷
匯豐唱好港鐵 基本利潤料倍增 中港運輸業務好轉 本港租務廣告收益回穩
匯豐唱好港鐵 基本利潤料倍增 中港運輸業務好轉 本港租務廣告收益回穩
港交所中國業務諮詢委員會 史美倫任主席
港交所中國業務諮詢委員會 史美倫任主席
牛奶公司：自家品牌可以又平又靚
牛奶公司：自家品牌可以又平又靚
國泰傳換CEO 林紹波接替鄧健榮
國泰傳換CEO 林紹波接替鄧健榮
港視6月日均訂單按年增22.5%
港視6月日均訂單按年增22.5%
八達通領消費券三大優勢
八達通領消費券三大優勢
財庫局：逾370企業供2800灣區職位予青年
財庫局：逾370企業供2800灣區職位予青年
受惠新疆棉風波 安踏次季零售額升逾35%
受惠新疆棉風波 安踏次季零售額升逾35%
再通脹平倉 美債息急跌 10年期債孳息低見1.25厘
再通脹平倉 美債息急跌 10年期債孳息低見1.25厘
白宮研改組聯儲局高層 正考慮鮑威爾去留
白宮研改組聯儲局高層 正考慮鮑威爾去留
劉思明：大巿扭跌勢 還看騰訊表現
劉思明：大巿扭跌勢 還看騰訊表現
張宗永：融資豈能單靠內循環
張宗永：融資豈能單靠內循環
技術取勝：和電香港1.55元有承接
技術取勝：和電香港1.55元有承接
盧駿匡：恒指下周有望反彈 初步阻力28240點
盧駿匡：恒指下周有望反彈 初步阻力28240點
《明報》首屆卓越財經大獎 17金融機構獲表揚
《明報》首屆卓越財經大獎 17金融機構獲表揚
劉思明：政策市波動 綠色能源看俏
劉思明：政策市波動 綠色能源看俏
周顯：滴滴大鑊過維他奶
周顯：滴滴大鑊過維他奶
譚新強：中國未能講好自己非常好的故事
譚新強：中國未能講好自己非常好的故事
湯文亮：沒接種疫苗 沒發言權
湯文亮：沒接種疫苗 沒發言權
港人5招申星永居 兼享房屋教育優惠
港人5招申星永居 兼享房屋教育優惠
星洲組屋規劃完善 可擁99年
星洲組屋規劃完善 可擁99年
盧楚仁：阿聯酋純粹扭計 和氣收埸機會大
盧楚仁：阿聯酋純粹扭計 和氣收埸機會大
二手私宅均價破900萬 歷來最高 上半年2001萬至5000萬涉破千宗 大升逾五成
二手私宅均價破900萬 歷來最高 上半年2001萬至5000萬涉破千宗 大升逾五成
前亞姐曹央雲沽紅莓閣 實呎逾7萬破頂
前亞姐曹央雲沽紅莓閣 實呎逾7萬破頂
21 BORRETT高層4房逾2億沽 實呎破9萬
21 BORRETT高層4房逾2億沽 實呎破9萬
先達地舖月租16萬 低高峰近五成
先達地舖月租16萬 低高峰近五成
恒地耀東街項目今強拍 底價5.24億
恒地耀東街項目今強拍 底價5.24億