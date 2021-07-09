白宮研改組聯儲局高層 正考慮鮑威爾去留

知情人士：耶倫滿意鮑威爾表現

鮑威爾與聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）的任期，分別將於明年2月及1月屆滿，負責金融監管的副主席夸爾斯（Randal Quarles）的任期更將於今年10月結束。知情人士稱，白宮並不是單獨考慮聯儲局主席的人選問題，而是把幾個理事席位的任命通盤考慮，以便讓聯儲局政策與白宮的優先項目一致，相信短期內不會作出決定。由於缺乏明確人選接替鮑威爾，鮑威爾又表達希望留任的意願，反映鮑威爾可能再獲白宮提名連任，延續聯儲局主席通常接續第二任期的傳統。對上一任的聯儲局主席耶倫，未能獲特朗普政府提名連任，是近40年來首名未能連任的聯儲局主席。

兩名知情人士稱，對聯儲局任命有決定性影響的現任財長耶倫向身邊的人士稱，耶倫與鮑威爾關係良好，並對鮑威爾在疫情期間的應急表現感到滿意。聯儲局前副主席布林德（Alan Blinder）稱，如要在經濟復蘇期間維持政策穩定，應該給鮑威爾連任。不過有分析認為，若給鮑威爾連任，就失去了首次給少數族裔擔任聯儲局主席的機會，可能招致部分民主黨人不滿。要減少民主黨內矛盾，可能要在其他職位引入多元化的任命。

（綜合報道）

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