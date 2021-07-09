經濟
國際金融

再通脹平倉 美債息急跌 10年期債孳息低見1.25厘

【明報專訊】市場關注變種病毒可能妨礙經濟復蘇之際，最新公布的美國首次申領失業救濟人數出乎意料增加，且本周公布的美國6月ISM非製造業指數比預期低，種種迹象顯示美國經濟未有過熱，加上聯儲局6月的會議紀錄顯示，官員普遍認為縮表的門檻未達到，歐洲央行改為採用中期內2%的「對稱」（symmetric）通脹目標，意味其容許通脹在過渡時期可略高於標準。歐美央行的寬鬆取態，推動投資者繼續為再通脹交易平倉。美國10年期國債孳息率昨低見1.25厘，美國30年期國債孳息率更跌穿1.9厘，兩者均為2月以來低位。

美國就業市場復蘇進展緩慢，上周首次申領失業救濟人數輕微反彈。截至7月3日當周，首次申領人數升至37.3萬，較對上一周的申領人數增加2000，分析師原預期可回落至35萬，並高於疫情爆發前的20萬左右水平。經濟前景的不確定，促使避險資金流入瑞郎和日圓，兩者兌美元升1%。標普500指數及納指早段由高位回落，道指早段曾跌500點，午夜前跌幅收窄至200點。泛歐Stoxx 600指數昨跌1.8%，零售類股下挫。德國10年期國債孳息率跌至負0.34厘的3個月低位。

資金避險 瑞郎日圓漲1%

瑞穗（Mizuho）多元資產策略主管Peter Chatwell稱，央行的寬鬆態度，令投資者看好債市。這與數月前的情况形成強烈對比，當時投資者對通脹飈升的焦慮，導致美國10年期國債孳息在3月漲至1.77厘，現在更多人相信聯儲局的觀點，就是價格上漲只是暫時。

更多人相信物價上漲只屬暫時

歐洲央行的策略檢討，進一步推動資金流入債市。歐央行昨日公布，放棄以往「略低於2%」的籠統通脹目標，新的中期通脹目標定於2%，而且該通脹目標是「對稱」（symmetric）的，意味通脹低於或高於指定目標，同樣是不希望看到的現象，但央行可在過渡時期容許通脹略高於目標。

今次改變源自歐洲央行接近20年來的首次策略檢討，有別於德國央行主張的保守策略。

不過，歐央行的通脹目標仍不如聯儲局寬鬆。聯儲局去年採取新的政策框架，設定2%的平均通脹目標，容許價格在一段時期的增幅超越目標，以彌補此前長期低於目標。

歐央行中期通脹目標定2%

此外，歐洲央行亦將氣候暖化因素納入其經濟評估，包括以企業的碳排放量等，衡量購買哪些企業的債券，以及判定哪些資產可成為抵押品，使央行的資金運用更符合其氣候變化標準。歐洲央行亦承諾將置業成本納入衡量通脹的指標，以應對樓價飈升的問題。歐洲央行將於本月22日的會議開始，按新的通脹目標商討貨幣政策。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒指重挫807點逼近牛熊線 連跌8日蒸發2135點 5年半最長跌浪
恒指重挫807點逼近牛熊線 連跌8日蒸發2135點 5年半最長跌浪
人行：對螞蟻措施 其他支付主體也推
人行：對螞蟻措施 其他支付主體也推
惠峰國際：中資暫停赴美上市
惠峰國際：中資暫停赴美上市
內地餐飲股全線跌
內地餐飲股全線跌
聯交所促壹傳媒交評估或影響上市地位
聯交所促壹傳媒交評估或影響上市地位
朗詩綠色生活康諾亞掛牌 逆市報捷
朗詩綠色生活康諾亞掛牌 逆市報捷
匯豐唱好港鐵 基本利潤料倍增 中港運輸業務好轉 本港租務廣告收益回穩
匯豐唱好港鐵 基本利潤料倍增 中港運輸業務好轉 本港租務廣告收益回穩
港交所中國業務諮詢委員會 史美倫任主席
港交所中國業務諮詢委員會 史美倫任主席
牛奶公司：自家品牌可以又平又靚
牛奶公司：自家品牌可以又平又靚
國泰傳換CEO 林紹波接替鄧健榮
國泰傳換CEO 林紹波接替鄧健榮
港視6月日均訂單按年增22.5%
港視6月日均訂單按年增22.5%
八達通領消費券三大優勢
八達通領消費券三大優勢
財庫局：逾370企業供2800灣區職位予青年
財庫局：逾370企業供2800灣區職位予青年
受惠新疆棉風波 安踏次季零售額升逾35%
受惠新疆棉風波 安踏次季零售額升逾35%
白宮研改組聯儲局高層 正考慮鮑威爾去留
白宮研改組聯儲局高層 正考慮鮑威爾去留
寶馬福士違反壟斷法遭罰80億
寶馬福士違反壟斷法遭罰80億
劉思明：大巿扭跌勢 還看騰訊表現
劉思明：大巿扭跌勢 還看騰訊表現
張宗永：融資豈能單靠內循環
張宗永：融資豈能單靠內循環
技術取勝：和電香港1.55元有承接
技術取勝：和電香港1.55元有承接
盧駿匡：恒指下周有望反彈 初步阻力28240點
盧駿匡：恒指下周有望反彈 初步阻力28240點
《明報》首屆卓越財經大獎 17金融機構獲表揚
《明報》首屆卓越財經大獎 17金融機構獲表揚
劉思明：政策市波動 綠色能源看俏
劉思明：政策市波動 綠色能源看俏
周顯：滴滴大鑊過維他奶
周顯：滴滴大鑊過維他奶
譚新強：中國未能講好自己非常好的故事
譚新強：中國未能講好自己非常好的故事
湯文亮：沒接種疫苗 沒發言權
湯文亮：沒接種疫苗 沒發言權
港人5招申星永居 兼享房屋教育優惠
港人5招申星永居 兼享房屋教育優惠
星洲組屋規劃完善 可擁99年
星洲組屋規劃完善 可擁99年
盧楚仁：阿聯酋純粹扭計 和氣收埸機會大
盧楚仁：阿聯酋純粹扭計 和氣收埸機會大
二手私宅均價破900萬 歷來最高 上半年2001萬至5000萬涉破千宗 大升逾五成
二手私宅均價破900萬 歷來最高 上半年2001萬至5000萬涉破千宗 大升逾五成
前亞姐曹央雲沽紅莓閣 實呎逾7萬破頂
前亞姐曹央雲沽紅莓閣 實呎逾7萬破頂
21 BORRETT高層4房逾2億沽 實呎破9萬
21 BORRETT高層4房逾2億沽 實呎破9萬
先達地舖月租16萬 低高峰近五成
先達地舖月租16萬 低高峰近五成
恒地耀東街項目今強拍 底價5.24億
恒地耀東街項目今強拍 底價5.24億