再通脹平倉 美債息急跌 10年期債孳息低見1.25厘

美國就業市場復蘇進展緩慢，上周首次申領失業救濟人數輕微反彈。截至7月3日當周，首次申領人數升至37.3萬，較對上一周的申領人數增加2000，分析師原預期可回落至35萬，並高於疫情爆發前的20萬左右水平。經濟前景的不確定，促使避險資金流入瑞郎和日圓，兩者兌美元升1%。標普500指數及納指早段由高位回落，道指早段曾跌500點，午夜前跌幅收窄至200點。泛歐Stoxx 600指數昨跌1.8%，零售類股下挫。德國10年期國債孳息率跌至負0.34厘的3個月低位。

資金避險 瑞郎日圓漲1%

瑞穗（Mizuho）多元資產策略主管Peter Chatwell稱，央行的寬鬆態度，令投資者看好債市。這與數月前的情况形成強烈對比，當時投資者對通脹飈升的焦慮，導致美國10年期國債孳息在3月漲至1.77厘，現在更多人相信聯儲局的觀點，就是價格上漲只是暫時。

更多人相信物價上漲只屬暫時

歐洲央行的策略檢討，進一步推動資金流入債市。歐央行昨日公布，放棄以往「略低於2%」的籠統通脹目標，新的中期通脹目標定於2%，而且該通脹目標是「對稱」（symmetric）的，意味通脹低於或高於指定目標，同樣是不希望看到的現象，但央行可在過渡時期容許通脹略高於目標。

今次改變源自歐洲央行接近20年來的首次策略檢討，有別於德國央行主張的保守策略。

不過，歐央行的通脹目標仍不如聯儲局寬鬆。聯儲局去年採取新的政策框架，設定2%的平均通脹目標，容許價格在一段時期的增幅超越目標，以彌補此前長期低於目標。

歐央行中期通脹目標定2%

此外，歐洲央行亦將氣候暖化因素納入其經濟評估，包括以企業的碳排放量等，衡量購買哪些企業的債券，以及判定哪些資產可成為抵押品，使央行的資金運用更符合其氣候變化標準。歐洲央行亦承諾將置業成本納入衡量通脹的指標，以應對樓價飈升的問題。歐洲央行將於本月22日的會議開始，按新的通脹目標商討貨幣政策。

（綜合報道）

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