經濟

財庫局：逾370企業供2800灣區職位予青年

【明報專訊】財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨午出席《明報》卓越財經大獎頒獎典禮致詞表示，《施政報告》提出大灣區青年就業計劃，提供月薪不少於1.8萬元的職位，供2019年至2021年期間獲頒學士學位或以上學位的畢業生申請，到大灣區內地城市工作，截至上月24日，共逾370家企業在計劃下提供逾2800個職位空缺，當中有超過400個為銀行、會計等金融服務業的職位。

陳浩濂指出，去年政府委託數碼港推出「在職金融從業員金融科技培訓計劃」，首輪培訓計劃11月結束，有逾1200名金融服務從業員受惠，政府正計劃推出新一輪培訓計劃，細節將會敲定後適時公布。他又稱，政府已宣布會為金融服務業創職位計劃加碼，資助加推200個專為2019至2021年大學畢業生而設的新職位，計劃續由金發局執行，料月內公布細節。

港近年歷動亂疫情 私銀去年續增長

他提到，香港近年經歷包括社會動亂、新冠疫情等前所未有挑戰，但香港金融系統在困難時期表現出非凡韌力，聯匯制度運作良好，港元市場去年錄得資金淨流入，銀行體系保持穩健，去年全年存款總額按年升5.4%，今年首5月仍續增長。股市今年首6個月，平均每日成交額1882億元，按年升六成。前年私人銀行的資產管理規模上，香港排名全球第二，亞洲第一；雖尚未有去年數字，但初步數據顯示香港私人銀行業於去年持續增長，錄得雙位數增幅。

相關字詞﹕財經事務及庫務局 陳浩濂 明報財經

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