八達通領消費券三大優勢

最後一期可退回八達通卡套現千元

以八達通領取消費券最大的優勢，莫過於可以套現當中1000元。由於政府不會限制最後一期消費券的使用商戶及日期，市民除了可以選擇退回八達通卡換現金，也可以用消費券繳交水、電、煤氣費、購買保險等金融產品，甚至是P2P支付，用途具有彈性。

但如果想套現，建議不要用常用的八達通卡，找另一張專門用來登記消費券，既可清晰知道消費券餘額，退回時亦沒有手尾。

而且，市民若要領取最後一期1000元的消費券，必須先花光首兩期共4000元消費券。只要市民在發放首期消費券後的7個月內，即最快在2022年2月或以前，累積滿4000元交通、零售等消費，就會在達標後下一個月16日發放。

唯一支援實體卡支付

第二個優勢是，八達通是4款儲值工具當中，唯一支援實體卡支付，相信較方便不熟悉流動支付的人士。

目前，即使Tap & Go「拍住賞」提供實體卡，但其消費券僅支援虛擬卡消費，市民須將虛擬卡綁定到Apple Pay、Google Pay、銀聯雲閃付App等電子錢包，才能成功到實體店消費。這意味着，若身邊有行動不便的親友或長者，可以用八達通領取消費券，相信較方便請別人協助或代勞實體消費。

指定港鐵站商場零售店可拍卡領取

正因如此，八達通第三個優勢是領消費券的途徑最多，除了八達通手機App，市民也可到八達通服務站、設於指定港鐵站及商場、零售商店如7-Eleven、OK便利店和惠康旗下品牌所有分店，拍卡領取消費券。

不過，相比其餘3款工具，八達通不會因消費券而增加額外錢包。當拍八達通卡領取消費券後，消費券的金額將增值於原有餘額，因此較難查閱紀錄。除了以八達通手機App外，市民要經由八達通消費券網站或客戶服務熱線查詢。

優惠較少 供最多118元獎賞

而且，八達通推出的優惠明顯較少，主要可分為「早鳥優惠」及「月用月賺賞」兩項，合共提供最多118元獎賞。當中18元八達通增值額的「早鳥優惠」，第二項獎賞、總值100元的「月用月賺賞」，市民憑已登記的八達通卡，單月零售消費滿1000元，可以賺取50元增值額，連續兩個月最多可獲100元八達通增值額。但上述單月1000元的消費，單次交易需要200元或以上。換言之，如果用於交通，就不能藉此領取該項獎賞。

明報記者 蔡穎霖、陳麗歡

[電子消費券]