國泰傳換CEO 林紹波接替鄧健榮

同時，市場亦傳出現任顧客及商務總裁林紹波，將會接任鄧健榮的國泰行政總裁職位，倘若屬實，國泰將出現連續兩任行政總裁在位不滿3年的情况。

國泰發言人拒絕對傳聞置評

國泰發言人拒絕對傳聞置評。國泰股價昨收報6.75元，跌0.88%，由今年至今，其股價累計下跌6.38%。集團將於8月11日公布中期業績，該公司自2020年度起出現巨額虧損，在新冠肺炎疫情持續影響下，市場一般預期該股在上半年度難免繼續虧損。

據《南早》引述國泰行政總裁鄧健榮向員工發出的備忘錄顯示，並沒有交代羅世民及林立勤離職的原因。據悉兩人在太古系內工作超過30年，羅世民的離職於7月31日生效，並將會返回英國。林立勤則會於8月31日正式離職。兩人的離職，則比國泰慣例每隔3年或4年一輪調為早，但是有望推進新一代管理層上位，領導國泰面對將來的挑戰及重新恢復盈利能力。

該報報道進一步引述消息人士表示，國泰據悉考慮由顧客及商務總裁林紹波，接任行政總裁鄧健榮的職位。

翻查資料顯示，鄧健榮是自2019年8月起擔任行政總裁職務，並負責管理國泰航空集團的全球業務。