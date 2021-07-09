經濟

牛奶公司：自家品牌可以又平又靚

【明報專訊】牛奶公司2019年引入自家品牌「Meadows」來港，而在港有逾16年歷史的自家品牌「御品皇」今年4月亦將重新推出，包括提升包裝和品質等。

牛奶公司業務拓展總監Danni Peirce受訪時表示，自家品牌價格較市面其他品牌平均便宜兩成，惟集團暫無計劃調高價格，未來亦會繼續推廣自家品牌。

「御品皇」提升包裝和品質

牛奶公司自家品牌總監袁惠霞表示，「御品皇」品牌以中式產品為主，因應消費者意見，加上消費者要求標準愈來愈高，重新推出品牌後，包裝會較以往更摩登和時尚，並增加更多產品種類如豉油，以及通過全新升級加強品質。袁惠霞續稱，重新推出後消費者反應十分熱烈及正面，銷售亦有明顯提升，例如包裝米銷量增長超過一倍。

袁惠霞又表示，「特惠牌」可視為「入門級」的自家品牌，為消費者提高更優惠價格及合理品質的產品，與「Meadows」、「御品皇」定位略有不同，在同一產品分類當中，「特惠牌」將是最低價格，但不同品牌的產品不會完全相同。

「特惠牌」將是最低價格

袁惠霞認為，集團在亞洲的自家品牌發展一直不及外國，因為消費者認為「價格便宜等同質量欠佳」，因此引入「Meadows」及重推「御品皇」是希望改變顧客這種觀念，推廣「實惠同時高質量」概念，產品上市後已有很大迴響，未來會繼續推廣。她預計，「特惠牌」將於今年逐步淡出市場，並由「Meadows Essential」取代。

此外，惠康去年10月推出「日日有低價」計劃，鎖定超過300款日常貨品價格6​個月，Danni Peirce透露，廁紙及紙巾的銷量大升一倍，食用油及麵條食品銷量亦提高逾六成，當中以鹽、雞蛋、廁紙及紙巾最為暢銷。

Danni Peirce又表示，有見反應十分正面，惠康亦在4月推出第二階段，鎖定合計550款產品的價格，會致力確保價格有競爭力。

相關字詞﹕惠康 日日有低價 御品皇 牛奶公司

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