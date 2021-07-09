港交所中國業務諮詢委員會 史美倫任主席

成員均為基金及銀行界知名人士

另一方面，內地市場小組則由歐冠昇擔任主席。港交所表示，成員主要包括中國內地業界和市場人士，未有公布具體成員名單。小組將負責為港交所位於內地的項目提供意見和建議。於今年2月集團剛公布歐冠昇任命時，便有市場人士表示，相信未來港交所管理層將是「一個向內一個向外」，其中由史美倫主要負責對中國業務，一改以往前任行政總裁李小加掌握內地業務作風。史美倫曾任中證監副主席，一向被視為與內地官員關係良好。

史美倫表示，新成立的委員會及市場小組，將為港交所未來推進中國發展戰略提供寶貴支持。她表示，正值開啟港交所發展的新一頁，期待其寶貴意見。此外，內地私募太盟投資集團（PAG）董事長兼首席執行官單偉建昨日則加入港交所國際諮詢委員會。