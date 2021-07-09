經濟

港交所中國業務諮詢委員會 史美倫任主席

【明報專訊】港交所（0388）昨日公布，就內地市場及業務成立兩組織，分別為中國業務諮詢委員會以及內地市場小組。其中，中國業務諮詢委員會由港交所主席史美倫帶領，主要負責研究中國金融市場及經濟發展，並向董事會提供意見。委員會成員均為基金及銀行界知名人士（見表），包括春華資本集團董事長胡祖六、招商銀行（3968）前行長馬蔚華、高瓴資本集團董事長兼首席執行官張磊。來自港交所內部成員則有中信資本董事長兼港交所獨董張懿宸，以及港交所行政總裁歐冠昇。

成員均為基金及銀行界知名人士

另一方面，內地市場小組則由歐冠昇擔任主席。港交所表示，成員主要包括中國內地業界和市場人士，未有公布具體成員名單。小組將負責為港交所位於內地的項目提供意見和建議。於今年2月集團剛公布歐冠昇任命時，便有市場人士表示，相信未來港交所管理層將是「一個向內一個向外」，其中由史美倫主要負責對中國業務，一改以往前任行政總裁李小加掌握內地業務作風。史美倫曾任中證監副主席，一向被視為與內地官員關係良好。

史美倫表示，新成立的委員會及市場小組，將為港交所未來推進中國發展戰略提供寶貴支持。她表示，正值開啟港交所發展的新一頁，期待其寶貴意見。此外，內地私募太盟投資集團（PAG）董事長兼首席執行官單偉建昨日則加入港交所國際諮詢委員會。

相關字詞﹕史美倫 港交所

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