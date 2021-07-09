匯豐唱好港鐵 基本利潤料倍增 中港運輸業務好轉 本港租務廣告收益回穩

明報記者 陳偉燊

港鐵去年基本業務利潤只有43.81億元，依匯豐最新估計的基本盈利水平計算，預料按年大增1.24倍，並估計港鐵的營運現金流會由負數轉正數，預期今年度可達115.78億元。匯豐繼續維持港鐵的「買入」評級，目標價維持在49.4元，較港鐵資產淨值每股45.3元溢價9%。

匯豐預期，業界對港鐵盈利預測有機會在一至兩個月內調升。

首5月鐵路客量增19%

匯豐表示，今年鐵路運輸及其他經常收入業務有顯著改善，今年首5個月的鐵路運輸服務客量有19%增長，該行估計今年上半年每月平均乘客量回升至1.06億人次，按年升15%。租務方面，集團已大減給予租戶的優惠，鐵路廣告自今年3月起亦見明顯改善。

集團更表示，港鐵商場的租戶銷售跑贏香港整體零售業，位於內地的鐵路業務已見回復。日出康城商場LOHAS出租率亦已達90%。現時只餘跨境運輸服務叫停，繼續對站內的免稅店銷售及營運構成影響。

港鐵昨日收報44.1元，逆市上升0.34%，創1個月高位，並為三隻仍然錄得股價上升的藍籌股，比匯豐定的目標價水平，升幅空間尚有12.02%。由年初至昨日，該股累積升幅有1.85%。港鐵將於8月份公布最新中期業績。

股價昨逆市升 創1個月新高

翻查港鐵的每月數據顯示，在港的乘客量到5月份已經回升至1.17億人次，已經連升三個月，及保持在超過1億人次水平，但是仍然比2019年7月高峰時下跌14.81%。首5個月的乘客量近5.27億人次，按年增長19.04%，市場正待港鐵公布6月份的乘客量最新數據。另隨著屯馬線全線打通，並延伸到過往未有覆蓋的宋皇臺及土瓜灣，市場一般預期會帶動港鐵客量進一步增長。