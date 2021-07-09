經濟

匯豐唱好港鐵 基本利潤料倍增 中港運輸業務好轉 本港租務廣告收益回穩

【明報專訊】匯豐發表報告表示，按照港鐵（0066）前日（7月7日）提供的最新營運資料，受惠於中、港運輸業務好轉，加上本港租務及廣告收益回穩，反映業務正處於良好復蘇中，其與發展商合作的地產項目亦會在未來三年為港鐵提供穩固的核心收益。該行估計，港鐵今年的基本業務利潤水平有望由原來預計的49億元，倍增至98億元。

明報記者 陳偉燊

港鐵去年基本業務利潤只有43.81億元，依匯豐最新估計的基本盈利水平計算，預料按年大增1.24倍，並估計港鐵的營運現金流會由負數轉正數，預期今年度可達115.78億元。匯豐繼續維持港鐵的「買入」評級，目標價維持在49.4元，較港鐵資產淨值每股45.3元溢價9%。

匯豐預期，業界對港鐵盈利預測有機會在一至兩個月內調升。

首5月鐵路客量增19%

匯豐表示，今年鐵路運輸及其他經常收入業務有顯著改善，今年首5個月的鐵路運輸服務客量有19%增長，該行估計今年上半年每月平均乘客量回升至1.06億人次，按年升15%。租務方面，集團已大減給予租戶的優惠，鐵路廣告自今年3月起亦見明顯改善。

集團更表示，港鐵商場的租戶銷售跑贏香港整體零售業，位於內地的鐵路業務已見回復。日出康城商場LOHAS出租率亦已達90%。現時只餘跨境運輸服務叫停，繼續對站內的免稅店銷售及營運構成影響。

港鐵昨日收報44.1元，逆市上升0.34%，創1個月高位，並為三隻仍然錄得股價上升的藍籌股，比匯豐定的目標價水平，升幅空間尚有12.02%。由年初至昨日，該股累積升幅有1.85%。港鐵將於8月份公布最新中期業績。

股價昨逆市升 創1個月新高

翻查港鐵的每月數據顯示，在港的乘客量到5月份已經回升至1.17億人次，已經連升三個月，及保持在超過1億人次水平，但是仍然比2019年7月高峰時下跌14.81%。首5個月的乘客量近5.27億人次，按年增長19.04%，市場正待港鐵公布6月份的乘客量最新數據。另隨著屯馬線全線打通，並延伸到過往未有覆蓋的宋皇臺及土瓜灣，市場一般預期會帶動港鐵客量進一步增長。

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