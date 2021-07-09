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朗詩綠色生活康諾亞掛牌 逆市報捷

【明報專訊】大市疲軟，但昨日掛牌的兩隻新股均有可觀升幅。其中朗詩集團同系物管股朗詩綠色生活（1965）首日掛牌曾飈升1.33倍，高見7.4元。午後大幅回吐，以低位4.5元收市，但仍較招股價升41.5%，每手帳面賺1320元。「頂頭槌飛」大戶獲派100萬股，帳面賺132萬元。全日成交4.12萬股，涉及約2.4億元。

未盈利生科股康諾亞生物（2162）亦做好，全日一度升五成。收市報68元，較招股價升27.6%。每手500股帳面賺7350元。全日成交4.25萬股，涉約30億元。

朗詩綠色生活首席財務官劉超昨日於記者會表示，期望整體業務毛利率可於3年內提升至30%以上。他表示，各分項業務中，社區增值服務毛利率較高，目前該業務貢獻集團收入約9%，希望年內可以提升到一成，於未來兩、三年內進一步提升到15%至20%佔比。公司副董事長周勤則表示，併購方面，將主要選擇有合作機會的企業，同時會留意「區域性」的本地小型物管，目標市場包括西南的成都、重慶，以及大灣區等。

小鵬汽車納恒生綜指

另外，恒指公司昨日公布，以雙重主要上市來港的小鵬汽車（9868）獲快速納入恒生綜合指數，7月21日起生效。不過由於小鵬屬同股不同權架構，即使納入綜指，亦不符合北水買賣的資格。小鵬汽車掛牌次日，股價隨大市走低，昨日收市插水8.2%，報151.5元，跌穿招股價。

明報記者

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