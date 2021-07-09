經濟

內地餐飲股全線跌

【明報專訊】內地餐飲股昨日全線下跌，遭高盛大削目標價的頤海國際（1579）更領跌板塊，最多曾跌13.6%，全日收報47.35元，仍跌逾一成。高盛指出，預期因競爭加劇及為刺激銷售而需要加大投資，將令頤海盈利受壓；至於頤海關連公司海底撈（6862）亦遭削目標價，股價跌近7%。

除頤海及海底撈外，其他內地餐飲股亦普遍下跌，九毛九（9922）全日跌逾5%，呷哺呷哺（0520）、半新股奈雪的茶（2150）則分別跌4.7%及3.8%。

高盛籲沽頤海 目標價削半

高盛指出，又因包括海底撈在內的關聯方及第三方銷售的不確定，將頤海盈利預測削16%至32%，預期頤海在2021財年至2025財年複合增長僅17%，低於此前市場對公司未來數年追求淨收益增長達三成的預期，故將頤海目標價由100元削至42元，評級由「中性」降至「沽售」。

海底撈方面，高盛將其目標價由56元削至45元，評級維持「中性」，該行指變動主要反映其新店擴張步伐放緩；另將呷哺呷哺降至中性評級，並將集團2021至2023財年淨收益預測削減11%至24%，以反映其利潤率受壓及擴張放緩影響。不過，高盛維持九毛九為行業首選股，認為儘管「大本營」廣東省疫情反覆，令其短期盈利受壓，但其他地區表現仍強勁，加上穩定擴張及尤其受「95後」客戶群追捧，令該行對其長遠前景有信心。

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