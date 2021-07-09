惠峰國際：中資暫停赴美上市

「滴滴受查利港股」

張玉峰表示，內地監管機構過去在中資企業到美國上市前，亦會作出詢問，現時或是將相關監管程序化。滴滴上市後被查，亦令中概股在美股市場聲譽受損，他認為事件會對本港市場有利，可吸引更多內地科技公司來港上市。

美股近日破頂，張玉峰預期標普500指數至年底標指目標為4200點至4300點，較目前4300點水平略低，下半年會較震盪，美股將橫行一段時間。他指出量化寬鬆後市場資金太多，認為市場需要冷卻。不過以30隻大型股組成的道指，年底目標看36000點至38000點，仍有上升空間。

張玉峰看好大型科技股，包括雲端保安、人工智能、電商、教育平台等。他較看好微軟（MSFT）、Adobe（ADBE），雖然微軟近日破頂，不過他認為該公司服務，例如雲端等適切美國商業環境，亦有政府服務的合約。現時基金多投入微軟、Adobe、亞馬遜（AMZN），而較少投入在或受壟斷法案影響的facebook（FB）和Alphabet（GOOG）。