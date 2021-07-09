人行：對螞蟻措施 其他支付主體也推

加快改革 建可持續定價體系

范一飛表示，人行會繼續本着促使支付市場更好更快發展的同時，針對支付市場出現的不規範行為，持續予以規範。「壟斷現象其實不僅僅存在於螞蟻集團一家，其他機構也有這樣的情况。對螞蟻集團採取的措施，我們也會推行到其他的支付服務市場主體。」他並稱，相信大家不久就會看到這個情况。

目前，內地最大的支付商，除了螞蟻集團旗下支付寶外，還有騰訊（0700）旗下的微信支付。范一飛表示，針對當前支付機構市場集中度較高，部分中小機構生存空間受限的現狀，當局將通過完善頂層制度設計，更好地發揮清算機構的作用，逐步形成可持續的定價體系，加快支付服務供給結構改革，優化牌照資源的管理。

他強調，支付產業的發展速度非常驚人，當局針對發展中出現的壟斷、資本無序擴張等行為，陸續開展工作，特別是前幾年成立了網聯公司，對支付備付金進行管理，這對扭轉支付市場出現的情况起了一定作用。

銀保監批多頭收費擬整頓

昨日的吹風會上，不同的金融監管機構都在強調向實體經濟「減費讓利」，銀保監消費者權益保護局長郭武平表示，近幾年來存在多個市場主體多頭收費的問題，比如一些大型互聯網平台通過導客引流來收取費用，「這可能就佔到6%至7%，再加上一些提供風險緩釋措施的市場主體收取6%至7%，真正銀行收的可能也就是4%至5%，這三方面加起來就到了20%左右」。

因此郭武平表示，下一步的監管措施既要規範銀行收費，同時還要在與融資收費相關的其他市場主體方面加大規範力度，包括大型互聯網平台。

至於金融系統對實體經濟的支持力度，范一飛表示，今年首5個月，企業貸款加權平均利率4.64厘，按年下降0.18厘。5月份新發放的普惠小微貸款利率4.93厘，按年下降0.3厘。未來要持續釋放LPR（貨款市場報價利率）的改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。