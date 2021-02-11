經濟

恒指重挫807點逼近牛熊線 連跌8日蒸發2135點 5年半最長跌浪

【明報專訊】因為內地加強監管引發的科技股跌浪持續，大型科技股繼續拖累大市，恒指昨日低開約79點後愈跌愈急，一度跌穿250天線牛熊分界線（27,112點）後才有支持，收報27,153點，重挫807點或2.89%，是4個多月以來最大跌幅，且已連跌8日，累挫2135點。上一次連跌8日，已是2015年底之事。昨日大跌市的同時，主板成交明顯增至2052億元。恒指年初至今的升幅已完全消失，分析師料將下試去年12月的26,100點水平。

明報記者 歐陽偉昉

美股期貨在昨晚開市前大跌，拖累恒指夜期一度跌穿二萬七，低見26,946點。截至晚上11時半已轉為高水，報27,206點，高水53點。

夜期一度跌穿27000

國指自去年11月以來再次收低於1萬點，下跌3.22%，收報9822點。科指則收報7321點，大跌3.7%，是去年10月以來新低。北水經港股通淨流出59.46億元，月初至今累計流出236.47億元，騰訊（0700）和美團（3690）續被淨沽，分別淨流出27.9億元和20.91億元。

美團昨跌6.43%，阿里巴巴（9988）和騰訊跌4.13%和3.74%，3者合共拖累恒指下跌294點。電商平台股自2月起因估值修正、內地加緊監管等引發下跌，多隻科技股已低於1年前水平，阿里巴巴相較一年前已累跌逾一成，騰訊則僅餘0.98%升幅。

美國10年債息前晚跌穿1.3厘，銀行股受壓，匯控（0005）跌1.46%，過去做好的內需和生物科技股乘機回吐，海底撈（6862）跌6.97%，安踏體育（2020）跌4.88%，藥明生物（2269）跌4.83%。

專家料下試26100點橫行區

恒指昨日收低於3月低位27,500點，明顯打破過去近4個月的橫行走勢。第一上海首席策略師葉尚志表示，早前大市由舊經濟股 ，匯控、友邦（1299）和內銀股支持恒指走勢，不過美國債息下跌，金融股一同走弱，恒指或下試去年12月26,100點的橫行區間。A股走勢雖然穩定，但他指出兩融餘額穩定在1.7萬億元人民幣，同時北水持續離開港股，或是受境外投資監管因素影響，因此即使市傳降準利好A股，亦未必能幫助港股。

大新銀行對港股則維持中性看法，預期未來3至6個月與亞洲股市表現相若。大新表示，港股目前12倍的預期市盈率，相對環球股市吸引，惟內地對科技監管添不明朗因素，另外國務院日前突然提出降準等工具支持實體經濟，或顯示經濟動力減弱，及後須視內地政策能否支持下半年經濟保持平穩。

相關字詞﹕葉尚志 科技股 阿里巴巴 恒指 騰訊 港股

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