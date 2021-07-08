Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過

張永達在2016年11月任職康宏國際地產及投資顧問部行政總裁時曾接受本欄訪問指出，當時美匯指數逼近102，創2003年3月以來新高，他預測即使短期料仍處強勢，惟之後便可能回落。由於本港實行聯繫匯率，港元與美元掛鈎，美元匯價處於高位，同一金額的港元將可兌換成更多外幣，故在美匯見頂回落前屬港人海外置業的黃金時機；當中，由於多倫多住宅租金回報率逾6厘，遠高於按揭供款利率僅2.5厘，「供平過租」明顯值博，而溫哥華環境舒適，「天氣很好，是畀人享受、歎世界的地方，亦很適合華人居住」，加上供應有限，故該兩個加拿大大城市樓價均值得看好。

目前距離2016年11月受訪時已接近5年，是不短的時間，張永達期內亦做了不少重要的置業及人生決定。張永達本周二在美國以長途電話接受專訪時透露，他在上次（2016年11月）接受訪問前的一季以60多萬加元在溫哥華買入800多方呎兩房單位，並且在2017年初再以約40萬加元在多倫多買入500多方呎一房單位，前者已於2018年以90多萬加元出售，後者則仍持有，即使仍屬樓花，惟估值已上升逾四成到57萬至58萬加元，現正等待該單位明年落成。

4年多前買加拿大物業 既賺樓價亦賺匯價

張永達表示：「2017年初買入多倫多住宅樓花，至今4年多仍未收樓，原因是期內有一年落大雪影響施工進度，而去年亦有新冠病毒疫情拖累，希望明年可以順利收樓吧！」

另外，據記者計算，加元兌美元匯價目前較2016年11月亦升值了7%至8%，因此讀者若在2016年11月有參考張永達的建議趁港元強勢，在多倫多及溫哥華買樓，可望既賺樓價亦賺匯價。

港人海外置業，主要是作投資用途，例如張永達便買入溫哥華住宅兩年速賺四成後便沽貨離場，不過，原來他亦在2019年初以110多萬美元買入美國西雅圖約2300方呎排屋，他在去年中跟隨美籍的太太移民美國後用來自住，受惠於去年3月疫情在當地大爆發後聯儲局推出無限量寬（QE）印鈔救市推高樓價，該單位估值現已升至157萬美元，升幅介乎30%至40%。

2019年買西雅圖排屋 至今升值逾三成

張永達指出，目前美國仍未完全控制疫情，當地經濟亦尚未復元，惟他在西雅圖的自住物業現已大幅升值，實屬誇張，此舉既得益於央行放水外，疫情後盛行在家工作亦令該優質物業受惠，「西雅圖是Microsoft及Amazon總部，而由我家中步行5分鐘亦可到達T Mobile的寫字樓，疫情後打工仔習慣在家工作，增加寫字樓附近住宅的需求，而且大家亦想搬去更大的居所，令樓價上升得很厲害！」

港人買美國樓可借六成按揭 息率4厘

在2019年初買入西雅圖排屋時，張永達尚未取得美國永久居民資格，故只可借到60%至65%按揭，而且按揭利率高達4厘；他表示，作為美國國民借錢買樓資本成本指標的30年按揭貸款利率現已跌至3厘，低於他兩年多前買樓的水平，低息環境亦支持當地樓市期內向好。他強調，若看中某一地區樓市有可觀上升潛力，本身又能負擔風險，便應盡早行動買入，按揭利率高一點或低一點，並非決定因素。

身體力行在美國買樓後，張永達認為，與港樓比較，海外投資者在美國置業既不需要繳付15%買家印花稅（BSD），也不設買入後3年內沽售最多繳付15%的額外印花稅（SSD）的限制，整體印花稅僅樓價約3%，加上屬永久業權，均屬有吸引力。

通脹升溫 百年前長期上升周期或重現

過去逾一年身在美國的張永達，對當地貨幣政策亦有深入研究，認為即使聯儲局現時仍然維持每月買債不少於1200億美元，但從10年期國債孳息率今年以來大漲小回可見，市場已關注當局何時開始收水，一旦縮減買債規模後，加息料只是時間問題，而參考聯邦基金利率在1980年初期曾升上20厘（圖）的往績，投資者不要以為低息環境將永遠持續，息口可能快將踏入長期上升周期。

張永達表示：「過去10年幾乎全世界住宅價格均上升，而且升得很誇張，亦是港人海外置業的巔峰，但之後會否繼續如此呢？我覺得期內已經見到一生人最低利率，目前美國處於零息水平，其實已屬低無可低。美國利息周期長達100年，上一世紀零息出現在1920年代，跟着便開始長達數十年利息上升周期，至1980年代初高見20厘，目前我們又再見到息口由零水平有趨勢向上，是有可能重現100年前的長期上升周期；當中最大變數是近月通脹高企的情况會否持續，即使聯儲局指高通脹屬過渡性、科技創新可以長期壓低通脹，但現實卻是美國目前基本上所有產品及服務均在漲價，到底哪一因素主導長期通脹？相信未來一至兩年是很混亂的時間，某季由通脹主導、下季則到通脹受控，而我個人認為利率最低的年代便是眼前、甚至已經過去」。

成立初創公司 從事跨國房貸

美國是全球最大經濟體，聯邦基金利率亦是全球最重要資金成本指標，該利率一旦踏入長期上升周期，美國以至全球樓市升勢亦會放緩，因此張永達強調，目前港人投資海外物業要避免高追，「我相信之後不會再像過去10年般容易賺錢，因為環球央行每月新增印鈔票已接近見頂，即使將來會繼續印錢，印錢的速度未必會像過往般快，這樣的話，有些城市的住宅其實已升過龍，所以一定要慎選城市，而且購買物業前要留意出價是否太高」。

由於認定投資海外物業黃金時代已過，張永達近日成立Propcap，希望藉着金融科技及地產科技去從事跨國房貸業務，當中包括貸款予出現困難未能上會的海外物業買家，由此每年賺取6%至10%回報，認為此舉較在全球一線城市買樓收租回報率2厘至3厘吸引。記者則認為，上述高息貸款也涉及不少未能預知的風險，須承受較高風險才能賺取6%至10%回報，不及在一線城市買樓收租穩陣，Propcap剛取得數碼港初創企業培育計劃50萬元財務資助，讀者如有興趣參與有關投資應諮詢專業財務意見，亦可向數碼港取得更多關於Propcap的資料。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]