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灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢

【明報專訊】除了在內地發展科技，事實上，本港產品貿易、服務業及醫療健康產業在內地都有一定優勢。香港貿發局副總裁劉會平表示，產品貿易方面，往日香港在內地、尤其在大灣區的數萬家工廠，過去一直以外銷為主，當前國際經濟存在不穩定風險，保護主義抬頭，不少企業需要考慮重組供應鏈。

隨着新冠肺炎疫情發展，全球市場需求疲弱，港商供應鏈及生產線需要重新調整。香港可積極開拓內地的市場，向內地消費群推廣香港優質設計和產品，也可借助香港貿易平台優勢引進境外的優質產品，最後可從推動內地完善消費者保障等方面入手，配合內地進一步擴大內需。

香港貿發局於1991年成立「香港．設計廊」，旨向世界各地人士介紹各種由香港設計師和本地品牌推出的創意產品，目前共包括570個香港品牌。目前「香港．設計廊」內地銷售網絡分佈於16個城市，現於內地設有45個零售點，於淘寶和京東亦有開設網上店。綜合設計廊內地實體店及網上店的銷售情况，五大最受內地消費者歡迎的產品分別為有食品、袋類、禮品、家品及玩具。

基建帶動 高端服務業看俏

服務業方面，內地新基建、交通水利等重大工程建設，都為香港企業提供更多投資機會，而投資亦會帶動高端服務業如金融、法律、建築設計、風險管理、爭議解決等服務的需求。香港是內地進口商品的主通道之一，內地擴大進口將進一步促進香港貿易和物流行業加快發展。

年內辦論壇 探索醫療產業新方向

醫療健康產業及專業服務方面，大灣區是重要的醫藥及生物科技研究和生產基地，可與香港成就卓越的生物科技集群配合，在香港完善基礎設施和人才高水平研發能力的背景下加強合作。今年內，貿發局將舉行首屆「亞洲醫療健康高峰論壇」，探索醫療健康產業的新方向，以及將內地及香港優秀科研成果推向國際市場。論壇議程將涵蓋內地健康產業發展及機遇、大灣區內的科研力量和產業優勢等議題。

[活在灣區]

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