貿發局推小程序助港商攻大灣區

明報記者 黃清瑤

香港貿發局副總裁劉會平表示， 過去數年，市場上充斥許多不明朗因素，包括中美貿易摩擦、地緣政治問題及香港社會政治事件等等，再加上去年的新冠病毒疫情，都令港商遇到巨大挑戰。香港貿發局一直以來都因應市場環境為港商另覓商機，今年，內地「十四五」規劃（第十四個五年規劃，2021至2025年）出台，當中多次提及大灣區。事實上香港是大灣區一部分，港商不應忽視內地市場契機，更應視大灣區為內地的進入點。他續指出，大灣區有8600萬人口，國民生產總值（GDP）高達1.6萬億美元，在國家大力推動下將會打造成模範城市，故港商應把握機遇。

勢成模範城市 劉會平教4招迎機遇

定位方面，首先他認為香港應將本地優質品牌轉向內銷；第二，香港作為國際金融中心，可將海外資金及技術引入內地；第三，可推動高增值產業鏈；第四，利用香港服務業，協助內地企業面向世界，從而做到互惠互利。

昔日，貿發局已協助不少港商在內地經營生意，惟有不少人反映進入內地市場面對許多挑戰，不同的法則及營銷環境日新月異，甚至開設跨境銀行戶口都遇到挑戰，因此就推出 GoGBA「灣區經貿通」微信小程序，以提供關於大灣區的營商及市場分析。由於以往數據顯示，不少海外商家都對內地大灣區有濃厚興趣，故GoGBA「灣區經貿通」同時提供英文版本予海外商家參考。

匯豐香港工商金融中小企業主管陳慶耀亦指出，疫情下國際貿易沒有停止，內地主張「國內國際雙循環」，意思是一方面在內地生產及銷售，同時向海外銷售形成大循環。事實上，隨着內地人愈來愈富裕，他們對境外消費品興趣漸大，都可以從中發掘商機。他特別提到，廣東省人口僅佔全國5%，但GDP卻佔全國的12%。由此可見，廣東省平均富裕程度較內地其他省份高、購買力亦相對較強及有上升趨勢。

大灣區GDP料9年後升至4.6萬億美元

事實上，在去年疫情影響，環球多國經濟錄得負增長，中國是少數GDP仍有正增長的國家之一。他舉例指，廣東省內的深圳及廣州，去年GDP亦按年升3.1%及2.7%。展望未來，如何透過內循環提升國內GDP，包括城市化如何協助不同產業及改善人民生活，將是國家重點發展策略之一。「現時大灣區的經濟總量相等如韓國或加拿大的GDP，有研究顯示，2030年大灣區的GDP會上升至4.6萬億美元，相當於現時的2.5倍。相信會是生意人不應錯過的商機。」

因此，匯豐特別為企業提供數碼共享平台「匯豐機匯」（HSBC VisionGo），該平台將連接至貿發局GoGBA，提供範圍更廣、更多元化的商務資訊，配合中小企跨境業務發展所需。陳慶耀表示，目前平台已有近2.5萬名中小企會員，共刊登超過3000篇文章，是次與GoGBA合作將可提供更多更新資訊。此外，HSBC VisionGo會員將可參加貿發局的中小企支援計劃T-box，接受貿發局不同的培訓、諮詢及支援。同時，匯豐會為貿發局T-box和GoGBA用戶提供銀行產品及服務優惠。

深圳擬設「大灣區服務中心」

劉會平續稱，不少港商反映雖然網上有大量資訊，卻不知實際上應如何「落地」，因此創造出GoGBA整合及創造最新資訊，用家可以點選指定地點如中山、深圳等，以了解該區的營商環境及條款。功能上，GoGBA主要分為兩大方面：資訊層面上，提供實用資訊如政府補貼內容及支援服務；工具層面上則提供各區天氣、地圖、交通資訊、計算個人所得稅收的183天停留日計算機等。GoGBA屬於線上平台，線下方面貿發局會提供不同工作坊及不時舉辦分享會，同時將在深圳設立「香港貿發局大灣區服務中心」，進一步協助港商打入內地市場。

[活在灣區]