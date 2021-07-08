大生銀行家族擲10億 重建黃竹坑工廈變酒店

上述雅格酒店所在位置，原為大生銀行馬氏家族持有的一幢工廈，馬氏家族成員、Yulan Group創辦人暨行政總裁馬桂烽接受本報訪問時表示，2007年政府提出發展港島南區後，家族於2012年入紙申請，把工廈重建成一幢集酒店、商廈及餐飲於一身的大樓，連同地皮價值（以當年估值約4.6億元計）在內，總發展成本約10.2億元。

馬桂烽：開業後平均房租冀升至1450元

項目早前落成，今年5月開始試業，被問及酒店業在疫情下經營困難，為何選擇這個時間開業，馬桂烽表示，疫情已成新常態，而且港人過往花不少金錢在旅遊，故疫情下市民對「Staycation」的需求仍然龐大。他透露，雅格酒店在試業期間，出租率約38%（只開放部分房間試業），當中「Staycation」佔約65%，平均每晚房租1250元。他期望，酒店正式開幕後，入住率可提升至80%至90%，平均房租可提升至1450元水平。

另外，酒店亦提供長租計劃，最低月租1.6萬元、平均月租約2.2萬元，馬桂烽表示，現有住客中長租佔約27%。項目除設有187個酒店房間外，亦設6層寫字樓（每層約6000方呎）及3層餐飲樓層，前者已租出4層、後者則租出1層，餘下寫字樓每呎叫租22元起，餐飲樓層則為20元起。

房間月租1.6萬元起

事實上，不少酒店在疫情下生意都大受影響，馬桂烽表示，同系上環翡格酒店，平均房間價格由950元降至830元，而疫情下仍維持近八成入住率，周末入住率更高達100%。

他又指，集團期望往後每年均有一個項目推出，除酒店外，亦包括服務式住宅、餐飲業及長者住所設施等，甚至期望把業務擴展至東南亞地區，現時集團正物色不同地皮和大廈。不過，對於已故「舖王」鄧成波家族旗下近日出售之物業，他就表示雖然有興趣，但暫時未有合適項目。

明報記者 盧浩鏘、林尚民