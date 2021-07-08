經濟

香港地產

大生銀行家族擲10億 重建黃竹坑工廈變酒店

【明報專訊】海洋公園水上樂園即將啟用，有本地老牌家族在黃竹坑旗下酒店率先開幕。大生銀行馬氏家族旗下Yulan Group斥逾10億元重建的香葉道43號雅格酒店今日正式開幕，酒店方面指，過去一個多月試業以來，市場反應正面，期望正式開幕後，平均房租可由1250元提升至1450元水平。

上述雅格酒店所在位置，原為大生銀行馬氏家族持有的一幢工廈，馬氏家族成員、Yulan Group創辦人暨行政總裁馬桂烽接受本報訪問時表示，2007年政府提出發展港島南區後，家族於2012年入紙申請，把工廈重建成一幢集酒店、商廈及餐飲於一身的大樓，連同地皮價值（以當年估值約4.6億元計）在內，總發展成本約10.2億元。

馬桂烽：開業後平均房租冀升至1450元

項目早前落成，今年5月開始試業，被問及酒店業在疫情下經營困難，為何選擇這個時間開業，馬桂烽表示，疫情已成新常態，而且港人過往花不少金錢在旅遊，故疫情下市民對「Staycation」的需求仍然龐大。他透露，雅格酒店在試業期間，出租率約38%（只開放部分房間試業），當中「Staycation」佔約65%，平均每晚房租1250元。他期望，酒店正式開幕後，入住率可提升至80%至90%，平均房租可提升至1450元水平。

另外，酒店亦提供長租計劃，最低月租1.6萬元、平均月租約2.2萬元，馬桂烽表示，現有住客中長租佔約27%。項目除設有187個酒店房間外，亦設6層寫字樓（每層約6000方呎）及3層餐飲樓層，前者已租出4層、後者則租出1層，餘下寫字樓每呎叫租22元起，餐飲樓層則為20元起。

房間月租1.6萬元起

事實上，不少酒店在疫情下生意都大受影響，馬桂烽表示，同系上環翡格酒店，平均房間價格由950元降至830元，而疫情下仍維持近八成入住率，周末入住率更高達100%。

他又指，集團期望往後每年均有一個項目推出，除酒店外，亦包括服務式住宅、餐飲業及長者住所設施等，甚至期望把業務擴展至東南亞地區，現時集團正物色不同地皮和大廈。不過，對於已故「舖王」鄧成波家族旗下近日出售之物業，他就表示雖然有興趣，但暫時未有合適項目。

明報記者 盧浩鏘、林尚民

相關字詞﹕馬桂烽 酒店開幕 雅格酒店 大生銀行

上 / 下一篇新聞

內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准
內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准
美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」
美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」
科企銀行股弱 港股連跌7日
科企銀行股弱 港股連跌7日
市監局再處分科企 22宗案各罰50萬
市監局再處分科企 22宗案各罰50萬
金管局證實助理總裁蘇家碧離職
金管局證實助理總裁蘇家碧離職
失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批
失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批
港大研究：第二季GDP可升8.1％
港大研究：第二季GDP可升8.1％
新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億
新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億
標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平
標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平
新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部
新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部
證監廉署聯合行動拘恒益一董事
證監廉署聯合行動拘恒益一董事
livi bank客破10萬擁9.5億存款
livi bank客破10萬擁9.5億存款
李澤楷旗下公司伙杜琪峰合組銀河映象國際
李澤楷旗下公司伙杜琪峰合組銀河映象國際
小鵬總裁：時機成熟將回A 暫透過互聯互通連接內地
小鵬總裁：時機成熟將回A 暫透過互聯互通連接內地
永順冀今年成醫管局承辦商 拓醫療環衛業務
永順冀今年成醫管局承辦商 拓醫療環衛業務
美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案
美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案
石油股消息亂飛 蜆殼公布回購先升後跌
石油股消息亂飛 蜆殼公布回購先升後跌
幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款
幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款
張兆聰：匯量科技強勢 股價易升難跌
張兆聰：匯量科技強勢 股價易升難跌
李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏
李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏
技術取勝：港交所中線或升破500元關
技術取勝：港交所中線或升破500元關
籲湖北客來港避疫簽單 保險代理「停賽」5個月
籲湖北客來港避疫簽單 保險代理「停賽」5個月
Airbnb：千禧世代最踴躍訂房
Airbnb：千禧世代最踴躍訂房
劉思明：港交所表現搶鏡 值得關注
劉思明：港交所表現搶鏡 值得關注
周顯：犯了政治錯誤 難胡混過去
周顯：犯了政治錯誤 難胡混過去
湯文亮：防止起底 可用mirror
湯文亮：防止起底 可用mirror
KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請
KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請
潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙
潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙
謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅
謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅
文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬
文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬
恒和珠寶家族斥1.1億購波叔南昌街地盤
恒和珠寶家族斥1.1億購波叔南昌街地盤
貿發局推小程序助港商攻大灣區
貿發局推小程序助港商攻大灣區
灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢
灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢
Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過
Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過
美國勞動市場緊張 快餐店經理年薪54萬
美國勞動市場緊張 快餐店經理年薪54萬