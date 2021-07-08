文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬

瓏門2房968萬沽 4周五度破頂

另外，受屯馬線全線開通刺激，屯門區交投熾熱，其中屯門西鐵站上蓋的瓏門，有2房戶成交價於4周內五度破頂。美聯聯席董事陳世豪表示，瓏門7座高層A室，實用面積510方呎，2房間隔，原叫價約990萬元，經議價後終以968萬元成交，實呎18,980元，成交價打破上月以928萬元所創下的屋苑2房紀錄。原業主2014年2月以約496.7萬元購入，帳面獲利約471.3萬元或約95%。

十大屋苑本月首周77宗成交

踏入下半年首周，十大屋苑截至本月7日共錄得77宗成交，與上月同期約79宗相若。美聯市務經理（銷售）錢敏義指，鰂魚涌太古城本月暫錄3宗成交，較上同期12宗大跌9宗，主因是業主議價空間收窄及貼市價盤源大減所致，不過天水圍嘉湖山莊則暫錄12宗成交，較上月同期4宗大升兩倍。美聯營業經理陳振明指，成交量上升主要由於一手向隅客回流二手市場。