經濟

香港地產

文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬

【明報專訊】受大圍柏傲莊III銷情熾熱刺激，沙田區二手屋苑再錄破頂成交。中原地產區域營業董事黎宗文表示，大圍文禮閣2座中層D室，實用面積622方呎，3房1套間隔，以1050萬元成交，實呎16,881元，是次為屋苑首破千萬元成交，亦創屋苑呎價新高。原業主2013年以628萬元購入單位，帳面獲利約422萬元或約67%。

瓏門2房968萬沽 4周五度破頂

另外，受屯馬線全線開通刺激，屯門區交投熾熱，其中屯門西鐵站上蓋的瓏門，有2房戶成交價於4周內五度破頂。美聯聯席董事陳世豪表示，瓏門7座高層A室，實用面積510方呎，2房間隔，原叫價約990萬元，經議價後終以968萬元成交，實呎18,980元，成交價打破上月以928萬元所創下的屋苑2房紀錄。原業主2014年2月以約496.7萬元購入，帳面獲利約471.3萬元或約95%。

十大屋苑本月首周77宗成交

踏入下半年首周，十大屋苑截至本月7日共錄得77宗成交，與上月同期約79宗相若。美聯市務經理（銷售）錢敏義指，鰂魚涌太古城本月暫錄3宗成交，較上同期12宗大跌9宗，主因是業主議價空間收窄及貼市價盤源大減所致，不過天水圍嘉湖山莊則暫錄12宗成交，較上月同期4宗大升兩倍。美聯營業經理陳振明指，成交量上升主要由於一手向隅客回流二手市場。

相關字詞﹕文禮閣 嘉湖山莊 太古城 十大屋苑 新高成交 瓏門 二手破頂 二手成交

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