謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅

上月7500萬入市陽明山莊4房戶

土地註冊處顯示，陽明山莊10座低層63室連一個車位，實用面積2308方呎，4房1套間隔，上月以7500萬元售出，實呎32,496元，登記買家為TO HAU YIN，與人稱「股壇金手指」的惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海妻杜巧賢英文名相同，據代理指為同一人。今次杜巧賢僅需付樓價4.25%印花稅，即以「首置」名義入市。原業主為長和系前主席李嘉誠外甥、香港科技園董事局主席查毅超，於2010年以4300萬元購入，帳面獲利3200萬元或74%。事實上，謝清海今年5月先後購入黃竹坑港島南岸1期晉環及鰂魚涌太古城各一伙，連同上述陽明山莊單位，即謝氏等兩個月內斥約1.25億元連購3伙港島住宅。

市場消息指，南區Double Bay雙號洋房，實用面積3562方呎，最新以約3.5億元「賣殼」售出，實呎98,259元，售價及呎價均創屋苑新高。原業主榮豐聯合控股（3683）主席殷劍波等，於1992年2428.8萬元購入，帳面獲利3.257億元或13倍。

Double Bay雙號屋實呎近10萬破頂

另土地註冊處顯示，何文田山1號高層D室，實用面積1045方呎，3房間隔，上月以2528萬元售出，實呎24,191元，而同屋苑B3層一個雙號車位，亦以200萬元由同一買家購入，合共作價2728萬元。原業主為內房雅居樂 （3383） 副主席陳卓賢妻子鄭惠琼及兒子陳思銘，二人於2011年以1838萬元連車位聯名購入，及後曾進行內部轉讓，帳面獲利890萬元或約48%。

雅居樂陳卓賢妻兒2728萬沽何山1號

不過，市場人士指，上水歌賦嶺棕櫚徑一個雙號洋房，實用面積1936方呎，屬3房1套連工人套房及車庫間隔，新近以2600萬元易手，實呎13,430元，資料顯示，原業主為國企深圳市南油開發建設公司前董事長丘石長，2015年以3342.7萬元購入上址，帳面蝕約742.7萬元或22%，連同使費料實蝕逾900萬元或約27%。