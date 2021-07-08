潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙

指部分建材未如期運港

傲玟當日開售前曾開展鋪天蓋地宣傳，但開售時正值反修例風波最嚴峻時期，據成交紀錄冊顯示，項目自2019年11月推出以來累售約26伙，只佔項目單位總數401伙不足7%，當中今年4月以逾1.2億元、實呎5萬元售出的1座28、29樓實用面積2422方呎C室複式大戶，成交價、呎價一度創項目新高，但買家撻訂離場，料遭沒收5%訂金逾605萬元。

原定去年11月交樓

傲玟最初預計交樓期為去年11月，至去年10月高銀更新樓書的預計交樓期延至2021年5月29日，但今年5月曾發信指受疫情及天氣影響，需再延遲交樓。金鋑表示，傲玟大部分買家初步表示會考慮繼續等候成交，公司會與受影響買家保持緊密溝通，並按買賣合約之條款跟進處理事件，同時亦將繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。