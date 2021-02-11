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KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請

【明報專訊】新盤市况熾熱，發展商積極為旗下新盤申請預售，上半年賣樓成績突出、累沽約1050伙並吸金182億元的會德豐，據地政總署資料顯示，旗下藍田KOKO HILLS第3A期、3B期，分別提供392伙及444伙，於上月入紙申請預售；相關項目預計2024年9月和10月落成，樓花期長達39個月和40個月，相信是7年來樓花期最長的新盤預售申請。

明報記者 林可為 郭雯慧

翻查資料，2014年4月、信置（0083）申請預售的將軍澳帝景灣項目，當時因樓花期長達43個月而成為市場熱話。至於上月新申請預售的藍田KOKO HILLS第3A期、3B期，共涉836伙，會德豐表示計劃2022年推出市場發售。若按當局規定新盤樓花期要到30個月才可發售，推算KOKO HILLS第3A、3B期，最快明年中才可登場，惟發展商現時未有公布項目主打的單位類型。

除上述兩個會德豐新盤，上月另一新申請預售樓盤，為大嶼山丈量約份第332約地段第763號項目、只涉2伙；地皮由嘉源發展持有，公司董事為雅居樂（3383）副主席陳卓賢長子陳思銘。雅居樂發言人回覆查詢時表示，項目屬陳氏私人投資。

上半年5318伙批預售跌三成半

上月獲批預售樓花則包括中海外（0688）啟德跑道區維港1號、建灝屯門上嵐，各涉1059伙和112伙；而截至上月滾存待批預售樓花單位共12,639伙，相對5月12,972伙輕微減少2.6%。美聯首席分析師劉嘉輝表示，上半年有5318伙獲批預售，較去年下半年8244伙跌逾35%。

新申預售方面，上半年累計錄6511伙，較去年下半年5281伙升逾23%，但比去年同期1.27萬伙減49%。

新盤銷售方面，會德豐和信置等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，上載5號價單加推65伙、實用面積448至789方呎，維持最高20%折扣，整批折實均呎2.65萬元，2房折實1075萬元入場。連同其他單位，維港滙I周日（11日）新一輪以價單發售109伙、另34伙招標，即共推143伙。恒基營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧嵐天，周日亦新發售74伙，整批折實均呎約1.6萬元，1房折實468萬元入場。

維港滙I周日推售143伙

萬科香港旗下屯門掃管笏上源，新售出2B座低層實用面積2493方呎特色戶、4房間隔連花園，作價3651.8萬元、實呎1.46萬元。路勁（1098）元朗錦田山水盈售出10號屋，實用面積2101方呎、4房間隔連花園，連車位成交價3697.76萬元、實呎1.76萬元。

相關字詞﹕山水盈 上源 維港滙I 維港1號 帝景灣 信置 會德豐

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