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經濟
2021年7月8日星期四
技術取勝
投資策略
內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准
美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」
科企銀行股弱 港股連跌7日
市監局再處分科企 22宗案各罰50萬
金管局證實助理總裁蘇家碧離職
失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批
港大研究：第二季GDP可升8.1％
新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億
標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平
新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部
證監廉署聯合行動拘恒益一董事
livi bank客破10萬擁9.5億存款
李澤楷旗下公司伙杜琪峰合組銀河映象國際
小鵬總裁：時機成熟將回A 暫透過互聯互通連接內地
永順冀今年成醫管局承辦商 拓醫療環衛業務
美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案
石油股消息亂飛 蜆殼公布回購先升後跌
幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款
張兆聰：匯量科技強勢 股價易升難跌
李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏
技術取勝：港交所中線或升破500元關
籲湖北客來港避疫簽單 保險代理「停賽」5個月
Airbnb：千禧世代最踴躍訂房
劉思明：港交所表現搶鏡 值得關注
周顯：犯了政治錯誤 難胡混過去
湯文亮：防止起底 可用mirror
KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請
潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙
謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅
文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬
大生銀行家族擲10億 重建黃竹坑工廈變酒店
恒和珠寶家族斥1.1億購波叔南昌街地盤
貿發局推小程序助港商攻大灣區
灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢
Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過
美國勞動市場緊張 快餐店經理年薪54萬
技術取勝：港交所中線或升破500元關
【明報專訊】中海石化料2.5元有承接（圖）
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