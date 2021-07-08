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李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏

【明報專訊】內地突然而來的一場網絡監管風暴，要求滴滴、運滿滿等手機程式下架，對老百姓而言其實雷聲大雨點小，因為只有新用戶才沒法使用，老主顧毫無影響。筆者昨日聯繫內地朋友，對方還滿不在乎：「我剛剛才call了車。」但對於那些熱中於投資科創企業的機構投資者，情况卻不一樣。

以今次風暴眼的美國中概股滴滴出行（美：DIDI）、運滿滿及貨車幫母公司滿幫集團（美：YMM）、BOSS直聘母企看準網（美：BZ）為例，因程式下架一事導致股價下跌，苦了的自然是一眾原本欲透過上市大賺一筆的基石投資者。其中，既是滴滴最大股東，又有投資滿幫集團的日本軟銀便焦頭爛額，不單手上這兩隻股票市值縮水，軟銀自身股價也在事件中急插，3日跌5%；騰訊（0700）則更不在話下，既是滴滴第三大股東，也有份投資滿幫集團與看準網，損失可想而知，其他同樣遭殃的，還包括紅杉資本。

然而，機構投資者的噩夢未因此而完結，昨日國務院進一步表示要收緊對境外上市的監管，尤其涉及保密和檔案管理工作 ，意味着一些已準備上市或日後有潛力上市的中資公司，其IPO之路將比現在更難行，機構投資者也隨時要重新評估相關投資的風險與回報。

收緊境外上市 機構投資者需再評估風險

但話又說回來，這次中央的舉動並非針對個別公司或單一行業，而是與美國交惡後，兩國從貿易戰昇華至更高層次的數據戰。過去中概股赴美上市遇阻的壓力主要來自美國，當中又以中概股審計信息不透明的問題糾纏多年，加上美國前總統特朗普任期內發生的瑞幸（LK）造假事件，以及針對字節跳動旗下TikTok（抖音）涉及個人私隱等問題而發出禁令，這些事件促使去年只有33家中國企業赴美上市，合計融資僅121億美元（約943.8億港元），而今年初拜登上場後，取消了對TikTok的禁令，上半年亦已有35家中國企業美國上市，融資額123億美元（約959.4億港元），超越去年全年。

與此同時，去年12月美國參眾兩院通過《外國公司問責法（Holding Foreign Companies Accountable Act）》，意味中國企業赴美上市要面對更嚴格的訊息披露要求，對科網公司而言，其所持的大量用戶數據便因此有可能需要公開，對於中國而言，這無疑於向美國披露國家重要機密，因此才會出現今次中概股上市壓力來自中方的現象。

港交所或成最大得益者

所以今次事件根源，很大機會是中美兩國在保障投資者及保障國家機密這兩方面南轅北轍的矛盾，要有共識或非朝夕。而話又說回來，昨日盛傳字節跳動的上市計劃也因今次監管風暴而要延後，雖然公司澄清沒有上市計劃，但可預見日後如果其想美國上市，要面對的將是中國禁令。正如當日美國要中概股退市，中概股紛湧至香港，今次到中國不讓企業赴美IPO，那麼事件的最大得益者，恐怕還是港交所（0388）了。

[李曉佳 財經澡堂]

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