幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款

目前在幣安網頁選擇以歐元存款，經過使用SEPA的中介進行存款已不可選，出現「支付渠道目前關閉，以進行維護工作」的提示。此外，英國巴克萊銀行在周一公布，已禁止英國客戶經行的銀行卡，在幣安購買加密貨幣，而英國轉帳系統Faster Payment網絡存款的選項，亦已在數周前不能使用。不過，幣安指目前客戶仍可經SEPA和Faster Payment提款。

近期多國央行採取行動，限制加密貨幣交易所與銀行進行交易。英國審慎行為局在6月26日向幣安發出通告，要求旗下一間在英國註冊的公司在取得監管當局許可前，不得進行任何受監管的服務。

比特幣昨晚升逾1%

幣安其後澄清表示，該子公司沒有進行任何業務，禁令並非包括整個集團，與現客戶仍可通過幣安網使用。

中國人民銀行亦在6月21日公告，就打擊加密貨幣炒賣，約談與工行、農行和支付寶等多家大型銀行和支付機構，要求金融機構不得為相關活動提供交易、清算、結算等產品或服務，全面識別虛擬貨幣交易所，及時切斷交易資金支付鏈路，加上關閉礦場，比特幣在6月底一度失守3萬美元。截至昨晚10時半，比特幣報34,756美元，較前日上升1.46%。

（綜合報道）

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