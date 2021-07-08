經濟
國際金融

石油股消息亂飛 蜆殼公布回購先升後跌

【明報專訊】歐美股市昨晚高位徘徊，靜待聯儲局公布6月份最新會議紀錄。不過，在石油生產國就最終產量問題陷於僵局之際，圍繞石油股的消息滿天飛，昨再有消息指石油巨企沙特阿美醞釀出售數以百億美元計資產，另荷蘭皇家蜆殼比市場預期為早公布回購及擬增派息，一度刺激後者股價炒高2%，但是升勢只曇花一現，其後股價轉跌。

待聯儲局會議紀錄 歐美股市微升

投資者昨晚普遍等待聯儲局的議息紀錄，冀對未來的息口動向尋求蛛絲馬迹，亦關注API（美國石油協會）最新原油庫存數據。美國《華爾街日報》的統計顯示，交易員及分析員預期將公布的7月2日止原油庫存會跌390萬桶。除德國股市獲資金流入資訊科技及公用股而升1%，英國、法國股市升幅均不到1%。

美國道指開市幾近無變動，標普及納指亦分別升0.19%及0.03%，之後表現反覆。儘管納指早段升幅輕微，但在昨晚香港時間10時30分後仍一度觸及14,668點新高。到昨晚香港時間11時30分，道指、標普及納指分別升0.25%、0.06%及跌0.28%。不過蘋果公司獲摩根大通唱好，直言「是時間再買股」，該股昨日早段再升1.24%。反之另一重磅股波音則跌1.28%。

美原油期貨一度跌2.48%

圍繞石油市場的消息絡繹不絕。投資者正注視沙特阿拉伯及阿聯酋在談判桌上鬥法對油市的影響，美國原油期貨昨晚在香港時間11時30分一度跌2.48%，低見每桶71.55美元。另有消息指出，沙特阿美擬出售旗下業務更多股權套現數以百億美元，藉此創造價值及提升效率。荷蘭皇家蜆殼更宣布擬回購及增加派息，從第二季起的回饋價值相當於經營現金流的20%至30%，消息一度刺激該股大升2%，但是到昨晚11時30分倒跌0.48%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准
內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准
美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」
美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」
科企銀行股弱 港股連跌7日
科企銀行股弱 港股連跌7日
市監局再處分科企 22宗案各罰50萬
市監局再處分科企 22宗案各罰50萬
金管局證實助理總裁蘇家碧離職
金管局證實助理總裁蘇家碧離職
失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批
失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批
港大研究：第二季GDP可升8.1％
港大研究：第二季GDP可升8.1％
新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億
新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億
標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平
標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平
新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部
新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部
證監廉署聯合行動拘恒益一董事
證監廉署聯合行動拘恒益一董事
livi bank客破10萬擁9.5億存款
livi bank客破10萬擁9.5億存款
李澤楷旗下公司伙杜琪峰合組銀河映象國際
李澤楷旗下公司伙杜琪峰合組銀河映象國際
小鵬總裁：時機成熟將回A 暫透過互聯互通連接內地
小鵬總裁：時機成熟將回A 暫透過互聯互通連接內地
永順冀今年成醫管局承辦商 拓醫療環衛業務
永順冀今年成醫管局承辦商 拓醫療環衛業務
美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案
美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案
幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款
幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款
張兆聰：匯量科技強勢 股價易升難跌
張兆聰：匯量科技強勢 股價易升難跌
李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏
李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏
技術取勝：港交所中線或升破500元關
技術取勝：港交所中線或升破500元關
籲湖北客來港避疫簽單 保險代理「停賽」5個月
籲湖北客來港避疫簽單 保險代理「停賽」5個月
Airbnb：千禧世代最踴躍訂房
Airbnb：千禧世代最踴躍訂房
劉思明：港交所表現搶鏡 值得關注
劉思明：港交所表現搶鏡 值得關注
周顯：犯了政治錯誤 難胡混過去
周顯：犯了政治錯誤 難胡混過去
湯文亮：防止起底 可用mirror
湯文亮：防止起底 可用mirror
KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請
KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請
潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙
潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙
謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅
謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅
文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬
文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬
大生銀行家族擲10億 重建黃竹坑工廈變酒店
大生銀行家族擲10億 重建黃竹坑工廈變酒店
恒和珠寶家族斥1.1億購波叔南昌街地盤
恒和珠寶家族斥1.1億購波叔南昌街地盤
貿發局推小程序助港商攻大灣區
貿發局推小程序助港商攻大灣區
灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢
灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢
Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過
Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過
美國勞動市場緊張 快餐店經理年薪54萬
美國勞動市場緊張 快餐店經理年薪54萬