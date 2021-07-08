石油股消息亂飛 蜆殼公布回購先升後跌

待聯儲局會議紀錄 歐美股市微升

投資者昨晚普遍等待聯儲局的議息紀錄，冀對未來的息口動向尋求蛛絲馬迹，亦關注API（美國石油協會）最新原油庫存數據。美國《華爾街日報》的統計顯示，交易員及分析員預期將公布的7月2日止原油庫存會跌390萬桶。除德國股市獲資金流入資訊科技及公用股而升1%，英國、法國股市升幅均不到1%。

美國道指開市幾近無變動，標普及納指亦分別升0.19%及0.03%，之後表現反覆。儘管納指早段升幅輕微，但在昨晚香港時間10時30分後仍一度觸及14,668點新高。到昨晚香港時間11時30分，道指、標普及納指分別升0.25%、0.06%及跌0.28%。不過蘋果公司獲摩根大通唱好，直言「是時間再買股」，該股昨日早段再升1.24%。反之另一重磅股波音則跌1.28%。

美原油期貨一度跌2.48%

圍繞石油市場的消息絡繹不絕。投資者正注視沙特阿拉伯及阿聯酋在談判桌上鬥法對油市的影響，美國原油期貨昨晚在香港時間11時30分一度跌2.48%，低見每桶71.55美元。另有消息指出，沙特阿美擬出售旗下業務更多股權套現數以百億美元，藉此創造價值及提升效率。荷蘭皇家蜆殼更宣布擬回購及增加派息，從第二季起的回饋價值相當於經營現金流的20%至30%，消息一度刺激該股大升2%，但是到昨晚11時30分倒跌0.48%。

（綜合報道）

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