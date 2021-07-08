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美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案

【明報專訊】美國國防部周二取消了跟微軟（MSFT）簽訂的JEDI雲計算合約，這份為期10年的合約原本總值100億美元。過去一年亞馬遜（AMZN）展開訴訟，指特朗普政府不合理地拒絕把合約批給亞馬遜。國防部將在今年10月邀請合適的企業競投新的雲計算合約，新合約將在明年春天開始。國防部公布這決定之後，亞馬遜股價周二收市大升4.7%，昨晚開市初段再升1％。至於微軟股價周二沒升跌，昨晚初段升0.8％。

國防部於2019年把合約批給微軟之後，引發訴訟及國會議員抨擊，令計劃遲遲未能展開。今年4月聯邦法院法官Patricia Campbell-Smith拒絕應華府及微軟的聯合請求，容讓亞馬遜繼續就批出合約提出訴訟，當時國防部已表示有需要重新檢視此合約。亞馬遜早前向法院提出，美國政府兩年前把合約單一批給微軟，是受到特朗普干預。特朗普曾猛烈抨擊《華盛頓郵報》對他不公平，《華盛頓郵報》自2013年起便由亞馬遜主席貝索斯（Jeff Bezos）所持有。

擬多家公司參與 不再單一企業獨攬

國防部發言人John Sherman指取消跟微軟的合作協議是因為雲計算的行業生態已轉變，「JEDI批出的時候是正確決定，但隨着環境轉變，我們已處於不同境地。」國防部這份新合約將會邀請微軟及亞馬遜參與競投，並打算採取多家公司一同參與的模式，不再是單一企業獨攬。Sherman指除了微軟及亞馬遜以外，甲骨文（ORCL）、IBM（IBM）及Google都有機會獲邀參與。該份重新命名為「聯合戰爭者雲計算能力」（Joint Warfighter Cloud Capability）的合約，為期5年，估計總值數十億美元。

微軟雲業務急速增長 仍落後亞馬遜

微軟在網絡發帖，指國務部面對一項艱難選擇。繼續原有合約將要面對以年計的訴訟。微軟稱：「確保透過更新重要科技而達致美國國家安全較一份合約重要，所以我們尊重和接受國防部的決定。」亞馬遜發言人指公司支持決定，「我們一直認為批出這項合約並非建基於競投方案的好與壞，而是受到正常政府採購以外的勢力所影響。」

雖然近年微軟雲業務急速增長，但直至2019年底仍明顯落後於亞馬遜（見圖）。JEDI合約2018年招標時，亞馬遜雲計算能力跟對手更懸殊，結果華府批予微軟曾令市場嘩然。國防部表示，新合約考慮因素包括處理不同分類敏感數據的能力、全球提供雲計算服務的能力、及先進的網絡安全系統。

（綜合報道）

[國際金融]

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