小鵬總裁：時機成熟將回A 暫透過互聯互通連接內地

明報記者 蔡穎霖

中央擬收緊中概股海外上市監管，顧宏地稱留意到相關新聞對中概股帶來的波動，惟目前監管方向仍未明確，難以評估後續影響。他續稱，集團亦一直適應內地監管部門對數據安全、車輛及產能等監管。事實上，小鵬於去年8月才赴美掛牌，今次相隔不足一年在港上市，集團董事長何小鵬認為雙重上市步伐愈快，對公司融資和人才吸納均有好處。

上半年交付3萬輛車

根據招股文件，小鵬至今仍未錄盈利，何小鵬解釋說，集團仍在擴大投資及滲透率階段，會確保產品有一定毛利率，但會投入更多在底層研發。顧宏地補充，集團去年研發開支約17億元人民幣，預料今年將會翻倍。

集團今年上半年合共交付3萬輛車，下半年將推出一款新車P5及中期改款G3i，對下半年銷量充滿信心。

朝聚眼科升33% 一手帳賺1750元

同日首掛的另一隻新股朝聚眼科（2219）表現強勢，全日高見16.3元，較招股定價10.6元升53.8%，最終收市升33%，報14.1元；一手500股帳面賺1750元。朝聚眼科認購反應更佳，獲逾15萬人認購，一手中籤率5.67%，抽18手穩獲一手。

昨日亦有兩隻新股截止認購，據報醫脈通（2192）獲62.8萬人認購，公開發售部分超購592倍，凍資約2500億元。

而康聖環球（9960）有43萬人認購，公開發售部分超購543倍，凍資約1200億元。即兩者已合共凍資約3700億元。

朗詩綠色生活暗盤大升逾77%

今天將有兩隻新股掛牌，兩者暗盤均大升。據耀才暗盤，朗詩綠色生活（1965）大升77.36%，收報5.64元，一手帳面賺2460元，該股公開發售超購7倍，一手中籤率18%。康諾亞生物（2162）暗盤收報70.95元，較招股價大升33.11%，一手帳面賺8825元；康諾亞生物公開發售超購429倍，一手中籤率僅6.5%。

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