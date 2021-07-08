經濟
新股

小鵬總裁：時機成熟將回A 暫透過互聯互通連接內地

【明報專訊】內地自動車廠小鵬汽車（9868）昨在港上市，股價高開1.8%後掉頭向下，全日低見159.3元，較招股定價165元跌3.5%，收市則無升跌。小鵬副董事長兼總裁顧宏地認為，目前港股市場疲弱，集團不太在意眼前跌勢，強調長遠發展。若時機成熟，集團亦會考慮回A上市的可能，目前會透過互聯互通跟內地資本連接。

明報記者 蔡穎霖

中央擬收緊中概股海外上市監管，顧宏地稱留意到相關新聞對中概股帶來的波動，惟目前監管方向仍未明確，難以評估後續影響。他續稱，集團亦一直適應內地監管部門對數據安全、車輛及產能等監管。事實上，小鵬於去年8月才赴美掛牌，今次相隔不足一年在港上市，集團董事長何小鵬認為雙重上市步伐愈快，對公司融資和人才吸納均有好處。

上半年交付3萬輛車

根據招股文件，小鵬至今仍未錄盈利，何小鵬解釋說，集團仍在擴大投資及滲透率階段，會確保產品有一定毛利率，但會投入更多在底層研發。顧宏地補充，集團去年研發開支約17億元人民幣，預料今年將會翻倍。

集團今年上半年合共交付3萬輛車，下半年將推出一款新車P5及中期改款G3i，對下半年銷量充滿信心。

朝聚眼科升33% 一手帳賺1750元

同日首掛的另一隻新股朝聚眼科（2219）表現強勢，全日高見16.3元，較招股定價10.6元升53.8%，最終收市升33%，報14.1元；一手500股帳面賺1750元。朝聚眼科認購反應更佳，獲逾15萬人認購，一手中籤率5.67%，抽18手穩獲一手。

昨日亦有兩隻新股截止認購，據報醫脈通（2192）獲62.8萬人認購，公開發售部分超購592倍，凍資約2500億元。

而康聖環球（9960）有43萬人認購，公開發售部分超購543倍，凍資約1200億元。即兩者已合共凍資約3700億元。

朗詩綠色生活暗盤大升逾77%

今天將有兩隻新股掛牌，兩者暗盤均大升。據耀才暗盤，朗詩綠色生活（1965）大升77.36%，收報5.64元，一手帳面賺2460元，該股公開發售超購7倍，一手中籤率18%。康諾亞生物（2162）暗盤收報70.95元，較招股價大升33.11%，一手帳面賺8825元；康諾亞生物公開發售超購429倍，一手中籤率僅6.5%。

[新股]

上 / 下一篇新聞

內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准
內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准
美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」
美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」
科企銀行股弱 港股連跌7日
科企銀行股弱 港股連跌7日
市監局再處分科企 22宗案各罰50萬
市監局再處分科企 22宗案各罰50萬
金管局證實助理總裁蘇家碧離職
金管局證實助理總裁蘇家碧離職
失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批
失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批
港大研究：第二季GDP可升8.1％
港大研究：第二季GDP可升8.1％
新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億
新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億
標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平
標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平
新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部
新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部
證監廉署聯合行動拘恒益一董事
證監廉署聯合行動拘恒益一董事
livi bank客破10萬擁9.5億存款
livi bank客破10萬擁9.5億存款
李澤楷旗下公司伙杜琪峰合組銀河映象國際
李澤楷旗下公司伙杜琪峰合組銀河映象國際
永順冀今年成醫管局承辦商 拓醫療環衛業務
永順冀今年成醫管局承辦商 拓醫療環衛業務
美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案
美國防部撤微軟雲計算合約 總值百億美元 亞馬遜發動訴訟成功翻案
石油股消息亂飛 蜆殼公布回購先升後跌
石油股消息亂飛 蜆殼公布回購先升後跌
幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款
幣安停歐元支付地區系統存款 客戶仍可提款
張兆聰：匯量科技強勢 股價易升難跌
張兆聰：匯量科技強勢 股價易升難跌
李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏
李曉佳：中美數據戰 機構投資者先中伏
技術取勝：港交所中線或升破500元關
技術取勝：港交所中線或升破500元關
籲湖北客來港避疫簽單 保險代理「停賽」5個月
籲湖北客來港避疫簽單 保險代理「停賽」5個月
Airbnb：千禧世代最踴躍訂房
Airbnb：千禧世代最踴躍訂房
劉思明：港交所表現搶鏡 值得關注
劉思明：港交所表現搶鏡 值得關注
周顯：犯了政治錯誤 難胡混過去
周顯：犯了政治錯誤 難胡混過去
湯文亮：防止起底 可用mirror
湯文亮：防止起底 可用mirror
KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請
KOKO HILLS 3期申預售 樓花期40月 7年來最長樓花期新盤預售申請
潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙
潘蘇通傲玟再延期交樓 最快第三季入伙
謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅
謝清海夫婦兩月逾億掃3伙港島住宅
文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬
文禮閣3房首破千萬 實呎逼1.7萬
大生銀行家族擲10億 重建黃竹坑工廈變酒店
大生銀行家族擲10億 重建黃竹坑工廈變酒店
恒和珠寶家族斥1.1億購波叔南昌街地盤
恒和珠寶家族斥1.1億購波叔南昌街地盤
貿發局推小程序助港商攻大灣區
貿發局推小程序助港商攻大灣區
灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢
灣區須知：貿易服務醫療攻大灣區有優勢
Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過
Propcap張永達：息口料長升 海外物業賺錢高峰已過
美國勞動市場緊張 快餐店經理年薪54萬
美國勞動市場緊張 快餐店經理年薪54萬