經濟

新疆子公司列實體清單 溢達入稟美法院告商務部

【明報專訊】本地老牌家族、有「棉花公主」之稱楊敏德旗下溢達集團公布，將會就其旗下子公司昌吉溢達紡織列入實體清單一案向美國哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，並就此事對整個集團造成的經濟和聲譽損失尋求法律濟助。

據溢達於本周二向華盛頓特區美國聯邦地方法院提起的訴訟，Michael Kors、Nike、Banana Republic、Calvin Klein和Tommy Hilfiger等品牌已經停止或表示將停止與溢達的業務往來。該訴訟狀稱，以2019年為例，與上述品牌的交易「在當年代表着數億美元收入」。

指損失數億美元收入

溢達去年被指涉嫌參與侵犯新疆維吾爾人權，遭美國商務部工業和安全局（BIS）列入實體制裁清單。集團指該名單錯誤地指摘昌吉溢達在中國新疆地區使用強迫勞動，這與事實完全不符。

溢達指集團歷來公平對待員工、保障勞工權利、秉持商業道德操守，並致力推動可持續發展，受到社會各界廣泛認可。因此，溢達集團斷然否認美國商務部對昌吉溢達的錯誤指控。

集團表示，美國前總統特朗普政府執政期間，美國商務部在未提前告知、且無證據支持的情况下，將昌吉溢達列入實體清單，對整個溢達集團造成了不可估量的聲譽損失和經濟損失。集團指在別無選擇，只能訴諸法律途徑，以期盡早結束這一失實指控對企業所造成的持續且破壞性的聲譽和商業損害。

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