標普料港銀信貸損失提早回復至疫前水平

此外，報告同時預計香港家庭負債佔GDP比重，會由去年的91.2%，回落至今年的89.8%及明年的88.3%（見表）。

料港家庭負債佔GDP比重回落

標普指出，由於審批標準相當嚴格，以及政府針對企業和家庭的支持，香港銀行去年信貸損失增加，但於全球而言屬可控。

標普又指香港銀行主要向非拖欠的借款人提供貸款，大部分貸款已恢復正常還款計劃，因此，若解除紓困措施，預計不會導致任何重大資產質量問題。

展望港GDP增長改善

標普認為，香港銀行業基礎維持穩固，銀行擁有強勁的資金及流動性緩衝，香港銀行體系於全球而言風險相對低，將香港銀行業在銀行業國家地區風險評估（BICRA）中列為第二級評級，與奧地利、比利時、加拿大、芬蘭、德國、列支敦士登、盧森堡、挪威、新加坡、瑞典和瑞士同等。BICRA最低風險為第一級，最高風險為第十級。

報告亦展望香港今年GDP增長會改善，至大約6.5%，明年增長為2.5%，並認為銀行業的信貸增長及樓價有可能溫和增長。