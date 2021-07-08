經濟

新冠疫情拖累 機管局全年轉蝕44億

【明報專訊】機場管理局昨日公布3月底止的《2020/21年報》，受到新冠疫情拖累，全球各地實施旅遊限制及檢疫措施，影響到客運量及飛機起降量大跌。期內該局更由盈轉虧，錄得虧損高達44億元。另根據第三條跑道的財務安排方案，不派年度股息。

根據最新披露，機管局的經營現金流淨額在2019/20年度的99.83億元，變成2020/21年度的流出淨額29.42億元，主要受到期內出現虧損所拖累。期內該局的借款總額達417.69億元，按年大增365.54億元。該局亦成功融資達489.68億元；年內的資本開支達222.5億元。

客運量跌近99% 貨運量靠穩

年內香港國際機場的客運量及飛機起降量分別下跌98.6%及66.2%至80萬人次及12.776萬架次。貨運量表現維持穩定，按年微降2%至460萬公噸。於年度內，機場的貨機起降量躍升24%，紓緩了客機機腹載貨空間減少的影響。

有信心三跑如期運作

三跑道系統的填海拓地工程已於年內大致完成，鋪設第三條跑道路面等後續工程亦正按計劃進行。機管局有信心第三條跑道將如期於2022年投入運作，而三跑道系統項目將於2024年年底前按時、按預算完成。

「11 SKIES」將成為全港最大型綜合購物、餐飲及娛樂設施，計劃於2022年至2025年間分階段開業，設有1200間客房的麗豪航天城酒店亦預計於今年稍後落成。

相關字詞﹕麗豪航天城酒店 三跑 機場管理局

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