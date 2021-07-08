失業貸款三成獲批 平均審20工作天 議員：申請人難提供失業證明 銀行需時審批

明報記者 鄺海盈

財經事務及庫務局長許正宇回覆立法會議員質詢時稱，截至6月25日，經銀行向按證保險公司提交並獲批出，涉及貸款總額逾10億元，平均每宗貸款額約7.1萬元。獲批貸款申請者來自不同行業，包括運輸、物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。

許正宇：獲批貸款總額逾10億

期內，銀行共接獲46,411宗申請，當中14,233宗獲批出，佔申請總數31%。另有21%為重複申請或申請人撤回的個案，有3%被銀行拒絕申請，主要原因為未能提供相關證明失業資料，其餘個案正在處理。

數據顯示，每宗申請的審批時間最短由一至兩天至一個多月不等。在已獲批的申請中，銀行平均以17個工作天處理，收到銀行申請後，按證保險公司一般在3個工作天內批出貸款，整個審核過程平均達20個工作天。許正宇指出，自計劃推出以來收到大量申請，部分申請重複或未有交齊相關證明文件，因此銀行需時審核。

金融界立法會議員陳振英表示，由於計劃的審批準則由按揭證券公司制定，與一般銀行的私人貸款不同，而且銀行收取及覆核申請文件後，需再轉交按證公司批核，當中的細節需雙方再作商討，因此過程耗時較長。他又提到，有申請者不了解當中細節，有個案是從來沒有工作的市民申請，誤會能夠受惠於計劃，銀行需花時間解釋及了解。

此外，申請人在提供失業證明時困難重重，陳振英指不少中小企以現金出糧，並沒有銀行轉帳紀錄，亦有一些中小企倒閉後失去聯繫，沒有僱主證明，更有一些申請人被解僱後，僱主不肯出證明信。

飲食業界：無薪假縮工時難達計劃門檻

飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，業界的申請並不多，很多同業被放無薪假、縮減工時等致收入減少，而並非完全失業，因此他們難以符合計劃門檻。當中亦有工友考慮到日後償還貸款等問題而卻步。加上行業開始有復蘇迹象，業界開始重新增聘人手，故對失業貸款需求減少。