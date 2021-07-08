金管局證實助理總裁蘇家碧離職

11月1日離職 陳羿同日接任

金管局指出，作為助理總裁（機構拓展及營運），陳羿將負責機構發展、傳媒關係與社區教育、人力資源、行政、財務、資訊科技及金管局數碼化工作。

陳羿持有香港中文大學政治與行政學社會科學學士學位及哈佛大學公共行政碩士學位，1994年至2019年於政府任職政務主任，在不同工作領域具有政策制定和公共行政豐富經驗，他在政府最後職位為政策創新與統籌辦事處副總監，去年他加入金管局外事處任高級顧問，一直參與市場外展和與內地相關的市場開發工作。

今年將屆53歲的蘇家碧，持英國劍橋大學經濟學學士學位及文學碩士學位，1989年加入港府任政務主任，於2011年離任，她在翌年出任香港工業總會總裁，再於2015年加入港鐵（0066）擔任公司事務總監，她於去年1月29日接替調任為助理總裁（外事）的陳維民，出任助理總裁（機構拓展及營運）。金管局總裁余偉文昨表示，衷心感謝蘇家碧對金管局工作的貢獻，祝願她日後事事順利。