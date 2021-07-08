科企銀行股弱 港股連跌7日

內地收緊境外上市 港交所升半成

國指收報10,149點，跌1.17%，科指收報7603點，跌0.56%。北水淨流入港股通17.8億元，終止連續3日淨流出。

電商平台股續為沽出主力，騰訊（0700）和美團（3690）被淨沽出21.59億元，和3.94億元。不過有北水進場買入內需股和汽車股，李寧（2331）和吉利（0175）分別有4.87億元和4.63億元淨買入。

電商平台股領跌，ATMX合共拖累恒指跌110點。美國10年期債息跌穿1.4厘，匯控（0005）與恒生（0011）均跌逾1%。市場預期遠洋貨運運費續升，環球航運股繼續強勢，中遠海控（1919）破頂升9.81%，太平洋航運（2343）升4.76%。

分析：28,000點以下可逐步買貨

恒指在5月低位有支持，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股雖有力反彈至28,300點，不過相對5月股市因貨幣政策收緊而下跌，今次下跌因內地監管引起，不明確因素較上次多，所以未必可以如過去迅速回穩反彈。不過，他認為在28,000點以下的港股估值不貴，投資者可逐步買貨。