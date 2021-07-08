經濟

美參議員魯比奧斥滴滴「不可靠中國公司」

【明報專訊】內地召車軟件滴滴出行（美：DIDI）上周上市不足一星期，即遭國家網信辦以網絡安全為由，勒令其下架，觸發股價急挫。美國參議員魯比奧（Marco Rubio）接受《金融時報》訪問，直斥滴滴為「不可靠的中國公司」，容許其於美國上市屬「魯莽且不負責任」。

魯比奧補充稱，中國宣布加強監管後，隨即引發相關企業股價暴跌，反映美國投資者入市中國公司所面臨的風險；加上由於中國禁止美國監管機構查看相關公司帳目，故即使股價反彈，美國投資者仍然無法得知公司財政實力，或令當地市場資金轉流入中國。

報道又提及，是次滴滴風波或會加快美國國會收緊中國公司赴當地上市的監管。

BBC：有美律師事務所 將發起集體訴訟

此外，據英國廣播公司（BBC）報道，滴滴被網絡安全審查的消息傳出後，已有美國律師事務所表示將發起集體訴訟；有分析人士指，相關訴訟一方面要看滴滴有否充分披露風險，以及其股價有否靠穩，或暴跌為投資者帶來實際損失。

按BBC統計，當地目前已有三家律師事務所宣布介入事件，其中Labaton Sucharow早於集團被審查後，便公布展開調查；另外Rosen及Schall等兩家律師事務所則在滴滴App遭下架後公布調查事宜，並分別提出集團潛在披露誤導信息。

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