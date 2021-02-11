內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准

明報記者 周綺琪

滴滴繼周二股價急挫後，昨晚在美股早段再跌逾6%。至於受相關審查風波牽連的打車平台「運滿滿」、「貨車幫」，母公司滿幫集團（美：YMM）早段跌近8%，而「BOSS直聘」母企看準網（美：BZ）早段則回升5%。

滴滴在美股早段再跌逾6%

國務院於周二晚印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，當中指出相關部門需進一步加強跨境監管合作，包括完善數據安全、跨境數據流動、涉密訊息管理等相關法律，並需壓實海外上市公司訊息安全的主要責任。有關部門亦要加強中概股監管，以及加快制定證券法有關境外適用條款的司法解釋。

另一方面，彭博引述知情人士指，內地擬收緊中概股海外上市監管，即使透過離岸實體在內的境外上市行為，均將納入中國證監會監管。

現行企業透過註冊離岸實體發股票

報道指，中國擬要求所有紅籌可變利益實體（VIE）企業境外上市前，包括美國及香港，均需獲得中證監的批准；惟修訂最終需待國務院批准。消息又指，中證監準備就有關變動與承銷保薦相關公司的投行溝通。

據現行規定，當局要求境內公司向境外投資人募集股份，並在境外上市時，需向國務院證券主管部門報批，惟未就持股或控制境內業務的境外實體公司赴海外上市，作出明確規定。因此，現時大部分中概股均透過註冊離岸實體發行股票，繞過現有規定。

分析：「獨角獸」必減少赴美上市

儘管近年中美交惡，但據安永的數據，今年上半年赴美上市的中概股，無論從數目或集資金額，都遠比此前數年的同期多（見圖）。

但市場認為中央的新措施或會有影響。資深投資銀行家溫天納指，是次收緊監管或令新經濟及「獨角獸」等涉及互聯網和科技的公司，未來減少到美國上市。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，相信新法規或對中國公司到海外上市造成短期影響，惟長遠則需視乎當局進一步解說。蔡續指，新經濟公司商業模式涉及國家安全資料，難免未來仍會進一步受監管，但相信相關公司會努力配合法規作改善，亦不排除企業會轉往香港上市。