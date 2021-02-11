內地研加強監管中概股境外上市 彭博︰VIE架構赴港美掛牌 須中證監批准

【明報專訊】內地召車軟件滴滴出行（美：DIDI）因網絡安全遭下架事件持續發酵，國務院周二晚發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，提及修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定、加強中概股監管等；彭博引述消息人士指，中國計劃要求所有紅籌可變利益實體（VIE）企業去美國或香港等境外地區上市前，需要獲得中證監的批准。有市場人士指這些舉措短期或減少中概股赴美上市的數量。
明報記者 周綺琪
滴滴繼周二股價急挫後，昨晚在美股早段再跌逾6%。至於受相關審查風波牽連的打車平台「運滿滿」、「貨車幫」，母公司滿幫集團（美：YMM）早段跌近8%，而「BOSS直聘」母企看準網（美：BZ）早段則回升5%。
滴滴在美股早段再跌逾6%
國務院於周二晚印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，當中指出相關部門需進一步加強跨境監管合作，包括完善數據安全、跨境數據流動、涉密訊息管理等相關法律，並需壓實海外上市公司訊息安全的主要責任。有關部門亦要加強中概股監管，以及加快制定證券法有關境外適用條款的司法解釋。
另一方面，彭博引述知情人士指，內地擬收緊中概股海外上市監管，即使透過離岸實體在內的境外上市行為，均將納入中國證監會監管。
現行企業透過註冊離岸實體發股票
報道指，中國擬要求所有紅籌可變利益實體（VIE）企業境外上市前，包括美國及香港，均需獲得中證監的批准；惟修訂最終需待國務院批准。消息又指，中證監準備就有關變動與承銷保薦相關公司的投行溝通。
據現行規定，當局要求境內公司向境外投資人募集股份，並在境外上市時，需向國務院證券主管部門報批，惟未就持股或控制境內業務的境外實體公司赴海外上市，作出明確規定。因此，現時大部分中概股均透過註冊離岸實體發行股票，繞過現有規定。
分析：「獨角獸」必減少赴美上市
儘管近年中美交惡，但據安永的數據，今年上半年赴美上市的中概股，無論從數目或集資金額，都遠比此前數年的同期多（見圖）。
但市場認為中央的新措施或會有影響。資深投資銀行家溫天納指，是次收緊監管或令新經濟及「獨角獸」等涉及互聯網和科技的公司，未來減少到美國上市。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，相信新法規或對中國公司到海外上市造成短期影響，惟長遠則需視乎當局進一步解說。蔡續指，新經濟公司商業模式涉及國家安全資料，難免未來仍會進一步受監管，但相信相關公司會努力配合法規作改善，亦不排除企業會轉往香港上市。