中銀香港資產管理：亞企開始注重ESG 留意相關債券

氣候變化及新冠病毒疫情進一步推動市場對ESG價值及ESG投資標準的認同。按晨星研究截至今年3月底的數據，亞洲（日本除外）地區只佔全球ESG基金投資規模約2%，相對歐美地區更有發展潛力。

中銀香港資產管理分銷業務董事總經理雷裕武表示，基金是股債混合投資，在不同市况下可靈活調配股票或債券作分散投資。根據模擬組合，初期股票和債券的比例約為55%和45%，該基金會結合投資顧問東方匯理資產管理及中銀香港資產管理兩種不同的內部ESG模型，進行多項ESG原則篩選。

不少中小企已有ESG理念

東方匯理資產管理會先對全球可投資的ESG企業作出全面評估，並提供分析指標予中銀香港資產管理作投資參考。由於歐洲市場在ESG領域較為成熟，在評分上歐洲企業較為優勝，而中銀香港資產則主力篩選亞洲及新興市場企業，大家有互補作用。阮卓斌表示，中銀香港資產管理除了考慮採納投資顧問的ESG建議外，也會針對在ESG起步較慢的新興市場作研究，透過獨立第三方投資研究機構及內部的數據庫進行多重篩選步驟，挑選出合資格的ESG投資選項。

企業要達到ESG條件，因為沒有一個特定標準，故基金經理及團隊經驗及研究就變得重要，基金經理會每月會對投資組合審視一次，是否還具備ESG條件。而基金經理篩選時不一定選取大型企業，雖然他同意大型企業有資源及能力推動社會責任，但其實不少中小型公司在初創已有ESG理念，他舉例內地房地產公司在建築時已加入節能及環保概念，例如專門針對樓宇隔熱及門窗等。他總結不一定大型企業才會推動社會責任。

政府推稅務優惠 鼓勵企業盡社會責任

至於投資風險方面，風險與傳統基金分別不大，阮卓斌表示，不少政府鼓勵企業可以擔起社會責任，在稅務上亦有優惠。近年不少企業推出綠色債券，而投資者漸接受，企業成本降低，故令更多企業樂於符合ESG資格。當問到該基金在債券部分是以高收益債為主，集中在增長型類別，但不少ESG企業可能給予投資者印象為穩陣型或大型企業，是否有所矛盾呢？阮卓斌表示，發高收益債的企業，可能未必是注重「E」或「S」但當其注重「G」（公司治理，Governance），包含董事會素質及成效等公司治理及行為相關議題程度提升，市場對其前景信心也上升，其評級也有機會改善。

以內房公司為例，若注重工地安全，也是代表對社會 （Social）關注。同時，他作為管理該基金債券部分，組合在高收益債比重較多主要是今年內房股調整較大，相信其見底不遠，現時估值開始吸引。

基金有70%為具ESG條件企業及30%為非ESG企業，而高收益債比重佔31.5%，平均存續期為3.38年，因預期聯儲局會加息，而短債受息率影響較低。

龍彩霞 明報記者

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