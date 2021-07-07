1億沽京瑞廣場舖 蔡志忠：重整物業組合非看淡

蔡3個月沽3舖 套現2.48億

上述蔡志忠最新沽出的商舖，位於京瑞廣場2期OK Mall 102A01舖位，面積11,695方呎，以成交價1億元計、呎價約8550元，商舖以交吉形式出售。蔡透露，買家為公司內部友好人士，故以稍微折讓價出售，目前舖位市值月租約30萬元，預期買家可獲3.6厘租金回報率。

資料顯示，蔡於2015年以4.95億元購入京瑞廣場2期1樓全層，面積約6萬方呎，後來改裝為OK Mall商場，分間成188個舖位拆售，之前售出186個舖位、當時套現約8.5億元，沽出最後2個商舖，合共套現約10.3億元，即帳面獲利5.35億元或約1.1倍。

「蛋撻王」創辦人 6500萬購火炭工廈全層

土地註冊處資顯示，火炭坳背灣街豐盛工業中心B座14樓全層連2個車位，上月底以6500萬元易手，以全層面積21,620方呎計、呎價3006元，買家為叄拾投資有限公司，其註冊董事為「蛋撻王」創辦人莊任明，以及「蛋撻王」董事總經理莊裕坤。

原業主早於1989年以1393.83萬元購入物業，持貨約32年，轉手帳面獲利5106.17萬元或逾3.6倍。

次季寫字樓租金跌1.4% 跌幅收窄

另戴德梁行發表最新報告指出，本港第二季整體寫字樓租金下跌1.4%，跌幅較首季錄得跌幅約2%收窄；同時，本港甲級商廈今年吸納量，由首季的負90萬方呎，下降至第二季的負19.2萬方呎，反映經濟有改善迹象。

戴德梁行執行董事林應威表示，商場市場氣氛回復，但租客保持謹慎態度，今年初至今零售銷售按年增長8.5%，餐飲商舖租金是自2016年第三季以來首次錄得整體增長，主要受惠於疫情開始後，港人以高級精緻餐飲體驗代替出國旅行，導致高級餐飲的需求上升。