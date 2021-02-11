經濟

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新世界財團申西貢沙下建972伙

【明報專訊】近年不少發展商改劃西貢土地作住宅發展，新世界（0017）及泛海（0129）等再就西貢沙下、近大網仔路的綜合發展區用地，向城規會申請改劃，是次發展放棄原先的分層及洋房設計，整個項目作分層住宅發展，共提供972伙，較3年前申請方案提供771伙增加201伙或26%。

總樓面逾95萬呎 擬全建分層戶

據城規會文件顯示，申請地點為西貢沙下丈量約份第221約多個地段及毗連政府土地，附近為信置（0083）發展的低密度屋苑逸瓏園，地盤面積63.82萬方呎，當中包括7.53萬方呎政府土地，申請人擬以地積比率1.5倍作發展，計劃興建15幢4至10層高住宅，提供972伙，另設1幢2層高會所，總樓面面積約95.7萬方呎。

翻查資料，申請人曾在2018年就上述地點申請作住宅發展，當時申請以1.467倍作發展，計劃興建86幢3至8層高住宅大廈，提供771伙，其中72伙為洋房，單位平均面積1216方呎，總樓面面積93.6萬方呎，惟城規會去年6月拒絕申請，因申請人未能證明有關發展計劃，不會對沙下具考古研究價值地點造成負面影響。

單位平均面積減21%至958呎

事隔一年，申請人重新遞交新規劃申請，放棄洋房發展，並全作分層戶發展，令單位數目增加201伙或26%、至972伙，而單位平均面積則減少21%至958方呎。資料顯示，上述土地由保潤有限公司、翠熖有限公司等6間公司持有，有關註冊董事包括新世界執行董事薛南海等人。

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