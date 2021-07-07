經濟

香港地產

賭王前看護沽比華利山 13年賺1.7倍

【明報專訊】二手物業交投市况熾熱，市場不乏業主趁市旺沽出手頭的豪宅單位，其中已故賭王何鴻燊生前的私家看護鄧詠詩，上月以3600萬沽售跑馬地老牌豪宅比華利山的4房單位，持貨13年帳面大賺1.7倍。

土地註冊處資料顯示，上述為比華利山F座低層02室（連車位），實用1346方呎，以3600萬元易手、實呎26,746元，單位原業主為鄧詠詩，其報住地址為西半山羅便臣道80號一個頂層單位，資料與已故賭王何鴻燊生前的私家看護脗合，相信為同一人。資料顯示，鄧詠詩於2008年以1318萬元購入單位，帳面獲利2282萬元或1.7倍。

匯璽標準一房售價撲千萬

另一方面，九龍半新盤連錄破頂成交；其中南昌站匯璽2B座極高層J室，屬實用381方呎一房戶，以990萬元易手、實呎25,984元，成交價創屋苑一房新高。翻查資料，屋苑對上同類高價紀錄於2020年12月創下，3B座高層實用351方呎B室一房戶，當時以985萬元易手（實呎28,063元），即今次新紀錄再推高5萬元或0.5%。上述原業主於2017年4月以820.4萬元一手購入上址，持貨4年，帳面獲利169.6萬元或21%。

此外，將軍澳天晉II 第2A座高層D室，屬實用703方呎3房間隔，以1450萬元成交、實呎20,626元，創屋苑3房戶呎價新高紀錄；原業主2013年1月以891.35萬一手買入，持貨約8年，帳面獲利約558.65萬元，升幅逾63%。

天晉II三房呎售2.06萬 同類新高

馬鞍山聽濤雅苑亦錄破頂成交，中原區域營業經理胡耀祖表示，成交單位為5座低層D室、實用650方呎，屬細3房戶型，新近以980萬元易手，創同類新高價、實呎15,077元；原業主2018年以848萬元購入單位，持貨滿3年，帳面賺132萬元或16%。

二手樓連錄破頂成交，不少買家怕遲買會更貴。區內代理表示，屯門半新盤天生樓The Parkville低層A室，屬實用843方呎4房間隔，原業主最初叫價1200萬元，略減20萬元或約2%後，以1180萬元成交、實呎13,998元；原業主2018年1月以1085萬元一手買入單位，帳面獲利95萬元或9%。

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