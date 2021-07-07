經濟

香港地產

內地背景富豪「甩名」後 2.38億購波老道豪宅

【明報專訊】今年迄今一手豪宅市場，出現不少神秘富豪買家大手掃貨個案，其中一組以普通話拼音、估計是來自內地的「新香港人」，過去一年先後以約14億元入市，近日「甩名」後再斥資逾2.38億元，購入長實（1113）港島中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD一個單位。

估計可節省2558萬元辣稅

資料顯示，今年3月，拼音為YAN HONGYAN的買家，以3.7737億元購入21 BORRETT ROAD 23樓6室「天池屋」，但早前以原價把上述單位「甩名」售予相關人士邱明靜（QIU MINGJING）。

前後斥逾6億

購21 BORRETT ROAD兩伙

據土地註冊處資料顯示，YAN HONGYAN上月再斥資逾2.38億元，購入同一項目的17樓1號室連一個車位，單位實用2,945方呎、屬5房間隔，折合實呎約8.1萬元。

由於YAN HONGYAN「甩名」後，是次以首置名義入市，估計勁慳2558萬元辣稅，而YAN HONGYAN先後兩次入市21 BORRETT ROAD ，總共斥資逾6.15億元。

市場消息指出，YAN HONGYAN為邱明靜相關人士，二人除購入兩伙21 BORRETT ROAD外，邱明靜亦曾於去年6月以約5.33億元、實呎約11.6萬元，購入山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON一個實用4596方呎的D座中層戶，今年5月另以1011萬元購入該盤一車位。

5月2.4億連購晉環9伙

另外，今年5月更大手以約2.4億元連購黃竹坑港島南岸一期晉環9個單位，上述物業共涉資約14億元。

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