啟德新盤本月售419伙 佔大市成交75% 維港1號熱銷帶動 區內5盤吸金撲50億

明報記者 林尚民、盧浩鏘、郭雯慧

維港1號上周六開展首輪銷售推出400伙後，迄今累售約380伙、吸金接近43億元；昨日加推5號價單涉148伙，包括22個一房戶、58個兩房戶、68個三房戶，實用332至766方呎，維持最高13.5%直減折扣，單位折實價862.8萬至2357萬元，折實實呎23,756至30,770元，整批折實均呎28,103元。

維港1號周六次輪推286伙

中海外地產董事總經理游偉光表示，項目推售以來，市場反應熾熱，是次推出單位，多屬中高層及享較優質景觀，撇除樓層及景觀因素，比較價單第4號（折實均呎26,814元），屬於原價加推。對比新舊價單，新推出的1B座20樓B室，實用564方呎兩房戶，定價1782萬元、實呎31,596元，而6月底公布1號價單的同座、同面積19樓B室，實用1684.2萬元，實呎29,862元，即最新推出、樓層高一層單位比之前單位貴5.8%，撇除樓層因素，估計提價約5%。發展商同步公布銷售安排，周六發售次輪286伙。

受維港1號開售帶動，啟德同區恒地（0012）THE HENLEY I，昨日亦連售4伙，令本月累售單位增加至22伙、套現逾1.94億元，其中低座B座1樓C室，實用299方呎1房戶，成交價852.96萬元、實呎2.85萬元；另2座25樓A室，實用889方呎3房戶，成交價3009.88萬元、實呎3.38萬元。

另一方面，路勁（1098）系樓盤錄兩宗大額成交，其中元朗錦田山水盈，以招標形式售出20號屋，實用2101方呎、4房雙套設計，連車位以3571.7萬元成交，實呎1.7萬元；同系黃竹坑港島南岸第晉環，亦以招標售出1A座33樓F室、4房雙套間隔，實用1218方呎，成交價5120萬元、實呎4.2萬元。

英皇首推畔海兩洋房 周六招標

新地（0016）沙田瓏珀山亦錄兩宗新成交，其中Queen Tower 1 26樓Villa A特色戶，實用1384方呎4房戶、連365方呎平台，以3698.8萬成交，實呎2.67萬元；另Crown Tower 9樓B室，實用942方呎3房間隔，成交價1767.3萬元，實呎1.87萬元。另英皇（0163）旗下屯門洋房項目畔海，上載銷售安排，首推兩幢實用分別4135方呎及4213方呎的洋房，於本周六起至本月底，每日招標2小時。