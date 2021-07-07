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2021年7月7日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：小心醫藥生科跑贏趨勢或變
【明報專訊】港股周一科技股捱沽，昨天則輪到醫藥生科受壓，但醫藥生科與科技股不同，前者是熱炒後首遇拋售，短線或反彈，但留意中線走勢有逆轉迹象，若撈底持有可再作觀察。
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劉思明
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